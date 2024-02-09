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الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة غدا وفرص الهطول تزداد تدريجيا مساء الأحد

2/9/2024 2:30:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة ابتداء من بعد عصر غد السبت وتبدأ حالة عدم الاستقرار مساء بعد غد الأحد حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن آخر التوقعات للنماذج العددية وخرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي متزامن مع منخفض بارد ومتعمق في طبقات الجو العليا ابتداء من بعد عصر غد يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأضاف القراوي أن حالة عدم الاستقرار تبدأ مساء الأحد حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا وتكون رعدية وتتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة مع فرص لتساقط البرد على بعض المناطق مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشيطة السرعة تتجاوز الـ60 كيلومترا في الساعة تعمل على إثارة الأتربة وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وترتفع الأمواج البحرية إلى أكثر من سبع أقدام.

وأشار إلى أن التحسن التدريجي يبدأمن ظهر يوم الاثنين المقبل وتقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم مرتفع جوي وفرصة لتكون الضباب ليلا مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق. (النهاية)

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