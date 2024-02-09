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اتحاد الكرة يحدد مواعيد المباريات المؤجلة وفترة القيد الثانية للمحترفين

2/9/2024 2:30:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن من الدوري الأردني للمحترفين للموسم الحالي.
وتم تحديد يوم السابع عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، موعدا لاقامة المباراتين المؤجلتين من منافسات الاسبوع الخامس، الفيصلي مع شباب العقبة عند الساعة الخامسة مساء، على ستاد عمان، والوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا عند الخامسة مساء 21 من الشهر الحالي، على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء من اليوم ذاته على ستاد الأمير محمد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن.
كما حدد الاتحاد فترة التسجيل الثانية لتبدأ اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي ولغاية السادس من شهر اذار (مارس)، على أن تنطلق مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين يوم الثاني والعشرين من شهر شباط (فبراير).

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