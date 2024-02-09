بنزيمة يحذف صور اتحاد جدة من حسابه على انستغرام

MENAFN - Alghad Newspaper) قام المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بحذف صور نادي الاتحاد من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل غياب الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 عن الفريق مؤخرا.كما ألغى الحساب الرسمي لاتحاد جدة على "إنستغرام" متابعة الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد والذي كان قد انتقل إلى الفريق الغربي الصيف الماضي، بينما بقي بنزيمة يتابع حساب النادي.

وكشفت التقارير الصحافية أن العلاقة متوترة بين اتحاد جدة واللاعب البالغ من العمر "36 عاما"، والذي غاب عن التدريبات في الأسابيع الماضية، قبل أن يظهر في الأيام الماضية بأحد التدريبات، إلا أن صحيفة "ماركا"، قالت: العلاقة مقطوعة بين المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو وكريم بنزيمة، وبعد أن بدا أن كل شيء عاد إلى الهدوء، ظهرت العاصفة مرة أخرى داخل أروقة النادي.

وأضافت الصحيفة الرياضية اليومية: بنزيمة، الذي غاب في الأسابيع الأخيرة عاد إلى التدريبات وأثار الجدل مجددا، خلال جلسة تدريب، يوم الاثنين، أمر غاياردو لاعب ريال مدريد السابق بخوض تدريبات فردية بعيدا عن المجموعة، لكن بنزيمة رفض ذلك وغضب، ثم غادر الجلسة التدريبية.



وزادت "ماركا": لم يتم استدعاء بنزيمة لمباراة الفريق الأخيرة أمام الطائي، وقد شوهد وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية مع اللاعبين المصابين، ولا تزال حالة عدم الاستقرار تحوم حول مستقبل بنزيمة مع الفريق.