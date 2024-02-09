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عموتة يتطلع للتتويج باللقب والعجالين يثمن حضور عائلات اللاعبين

2/9/2024 2:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن المباراة النهائية لا تحتاج إلى تقديم من قبل المدربين، نظرا لرغبة الفريقين في وضع بصمة وتحقيق اللقب، مشيرا إلى أنه راض عما قدمه المنتخب خلال البطولة، وأن الهدف من مواجهة اليوم هو إكمال الأداء الجيد الذي تم تقديمه مسبقا.
وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة النهائية أمام قطر اليوم، أن الاستعدادات عادية للمنتخب الوطني للمشهد الختامي للبطولة، بعيدا عن الضغوطات التي يفرضها واقع المباراة، مفيدا بأن على اللاعبين الاستمتاع بالمواجهة من أجل تقديم مباراة تليق بحجم النهائي العربي الآسيوي.
وأضاف: "أتطلع دائما للتتويج بالألقاب في أي فريق أتواجد به، وفي أكثر من محطة سابقة في مسيرتي نجحت في ذلك، والفريق لا يعاني من أية إصابات، وسنواجه منافسا عنيدا استطاع التواجد بالنهائي للنسخة الثانية على التوالي، رغم أنه أمر ليس بالسهل، وأنا أتابع عمل الاتحاد القطري في إعداد الفريق منذ سنوات طويلة، فهو عمل مميز ويستحق الثناء".
وقدم عموتة الشكر للاتحاد القطري بسبب توفير الإمكانيات للتحضير للمسابقة بصورة جيدة، إلى جانب ترتيب مباراة ودية قبل انطلاق البطولة، من خلال تلقي الدعوة والتكفل بالإقامة والتنقل وغيرها من الأمور، معتبرا المباراة بأنها عائلية نظرا لتدريبه عدد كبير من لاعبي "العنابي" عندما كان مدربا للسد في أوقات سابقة.
وواصل: "لا يوجد فرق بين المنتخب الوطني والقطري بسبب خوضنا لمباراة نصف النهائي قبل المنافس بيوم، على أي لاعب محترف أن يستعيد عافيته البدنية والفنية خلال 48 ساعة، والمقابلة تعتمد على تفاصيل صغيرة من الممكن أن ترجح كفة فريق على حساب آخر".
وذكر عموتة أنه لا يلتفت لكلام النقاد الذين ينتقدون المدرب في حال الخسارة، ومنح اللاعبين المديح في حال الفوز، بالإشادة بالروح القتالية، موضحا بأن تحضير المجموعة يعتمد على خطط تكتيكية، والتركيز على جوانب ذهنية وبدنية أيضا، وأنه مؤمن بالعمل مع المجموعة بهدف الوصول للمستوى الذي يطمح له المنتخب الوطني.
وزاد: "لا أقارن نفسي بأحد، فأنا أقوم بواجبي فقط، فالمدرب محمود الجوهري ترك بصمة مع المنتخب الأردني، وكذلك عدنان حمد فهو زميل وصديق بالنسبة لي، ونأمل بأن يحضر الجمهور الأردني بشكل كبير لدوره الكبير والمؤثر في اللقاء".
بدوره، أعرب لاعب المنتخب الوطني سالم العجالين، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالوصول مع المنتخب الوطني إلى النهائي لمواجهة قطر، موضحا بأن المباراة قوية، وأن الهدف من خلالها يتمثل في تقديم اللاعبين قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير الأردنية.
ولفت العجالين إلى أن الأجواء عائلية بين اللاعبين، وأن هذه الأمر هو سر قوة المنتخب الوطني في البطولة الحالية، مثمنا خطوة الاتحاد في حضور عائلات اللاعبين لمساندتهم من المدرجات، بهدف المشاركة في الفرحة التاريخية المنتظرة.
وتابع: "كما تحدث المدرب، فإن أفضلية المنتخب الوطني على القطري بسبب خوضه المباراة قبل يوم واحد ليست واقعية، بسبب قدرة اللاعبين في الفترة الحالية على العودة للوضع الطبيعي من خلال الالتزام بالوجبات، والنوم السليم، والراحة، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي".
من جهته، تحدث المدير الفني للمنتخب القطري ماركيز لوبيز، عن الصعوبة التي واجهت فريقه تحضيرا للمواجهة النهائية، من خلال التدرب يومين فقط للمباراة، مشيرا إلى أن التركيز في التدريبات كان على التعافي أمام منافس قوي حسب وصفه.
وأشاد لوبيز بالإمكانيات التي يتمتع بها المنتخب الوطني، قائلا: "سنخوض مباراة كبيرة جدا أمام منتخب قدم بطولة كبيرة على جميع الأصعدة، ونحن واجهنا طريقا صعبا لبلوغ النهائي، وسنلعب بروح تنافسية في اللقاء ونطمح لتحقيق الانتصار، لأن صاحب المركز الثاني حسب قناعاتي هو أول الخاسرين".
وأشار قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، إلى أن المباراة ستكون قوية أمام المنتخب الوطني، وأنهم يأملون كلاعبي "العنابي" في تقديم مستوى يليق بالنهائي، موضحا بأن المباراة الودية التي جرت بين الفريقين قبل المسابقة أظهرت قوة المنافس وقدرته على بلوغ أدوار متقدمة.
وتواجد كأس البطولة في المؤتمر الصحفي، والتقطت عدسات المصورين صورا تجمع مدربي الفريقين واللاعبين العجالين والهيدوس، مع مصافحة الأطراف لبعضهم البعض، والتأكيد على المنافسة الشريفة داخل الملعب.

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