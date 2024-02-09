لقب آسيا.. حلم النشامى أمام قطر في المشهد الأخير

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

الدوحة - تتجه أنظار جماهير الكرة الأردنية والعربية نحو ستاد "لوسيل" عند الساعة السادسة مساء السبت، لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، والتي ستجمع المنتخب الوطني ونظيره القطري المضيف في نهائي عربي خالص.

ويتمنى الشارع الرياضي المحلي، تحقيق الحلم الذي طال انتظاره، من خلال صعود المنتخب الوطني على منصة التتويج ببطولة رسمية، حيث لا يملك المنتخب سوى لقبين لحساب دورة الألعاب العربية في مناسبتين العامين 1997 و1999.

ولم يلتق "النشامى" مع "العنابي" في أي مباراة من قبل بالنهائيات الآسيوية، حيث تواجها من قبل في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا في 8 مناسبات، تمكن المنتخب الوطني من الفوز مرتين، مقابل حضور نتيجة التعادل مرتين أيضا، فيما فاز المنتخب القطري 4 مرات.

ويواصل المنتخب القطري سلسلة طويلة من اللا هزيمة خلال نهائيات كأس آسيا، بعد فوزه في 12 من آخر 13 مباراة مقابل تعادل وحيد جاء أمام منتخب أوزبكستان في ربع النهائي، عندما تفوق "العنابي" بفارق الركلات الترجيحية.

وسبق للمنتخبين أن تواجها وديا في الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي في الدوحة، وتمكن المنتخب من قلب الطاولة على مستضيفه والفوز عليه بهدفين لهدف، في مواجهة تقدم بها القطري بالنتيجة عبر أكرم عفيف، قبل أن يسجل الثنائي علي علوان ويزن النعيمات هدفي "النشامى".

ويحتل المنتخب الوطني المركز 87 عالميا و13 آسيويا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما يتواجد المنتخب القطري في المركز 58 عالميا والسادس آسيويا.

صراع مثير

تنتظر الجماهير الأردنية والقطرية خصوصا والعربية عموما، المباراة على أحر من الجمر، بعد أن أقنع المنتخبان في بلوغهما الدور النهائي، بإقصائهما منتخبات كانت مرشحة قبل المسابقة للظفر باللقب، لكن "النشامى" و"العنابي" أبعدا جميع المنافسين وصولا للقمة.

ويسير المنتخب الوطني في نسق تصاعدي منذ بدأ البطولة، حيث قدم بشهادة الجميع واحدة من أفضل مبارياته عبر التاريخ، عندما تفوق على كوريا الجنوبية 2-0 في نصف النهائي، وسط أداء فني رفيع المستوى.

وأنهى المنتخب أمس تدريباته استعدادا للمواجهة التاريخية، حيث قاد المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة الحصة التدريبية بحضور جميع اللاعبين، وسط أجواء مريحة ومميزة عند اللاعبين وثقة عالية في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الأردنية.









وتعد جميع الأوراق متاحة أمام عموتة من أجل خوض المباراة النهائية، إلا أن التوجه يسير نحو الاعتماد بصفة أساسية في اللقاء على كل من يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.

بدوره، يسعى المنتخب القطري للحفاظ على لقبه والصعود على منصة التتويج مجددا على أرضه وبين جماهيره، بعد أن أحضر الجهاز الفني بقيادة الإسباني ماركو لوبيز قبل فترة قصيرة من البطولة، وكانت نتائج الفريق متذبذبة قبل انطلاقة المحفل القاري.

ويبرز من المنتخب القطري عدد كبير من اللاعبين الذين ساهموا في العام 2019 بالتتويج باللقب القاري الأول، إلى جانب لاعبين جدد يتمتعون بإمكانيات عالية، ومنهم مشعل برشم، بيدرو ميجيل، المهدي علي، لوكاس مينديز، أحمد فتحي، محمد وعد، جاسم جابر، همام الأمين، يوسف عبد الرزاق، أكرم عفيف والمعز علي.

الجدير بالذكر أن بطل المسابقة يحصل على 5 ملايين دولار كجائزة من الاتحاد الآسيوي، فيما يكتفي صاحب المركز الثاني بالحصول على 3 ملايين دولار.

الطريق للنهائي

حقق المنتخب الوطني مفاجأة من العيار الثقيل في النسخة الحالية من البطولة، بعد وصوله للمشهد الختامي الذي لم يكن مرشحا لبلوغه بعد الأوضاع الصعبة التي عاشها قبل المشاركة، إلا أن رجال المدرب عموتة خالفوا التوقعات.

وبدأ المنتخب مسيرته في المجموعة الخامسة بفوز مثالي على ماليزيا برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية بالدور الأول مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، فيما خسر مباراته الثالثة بعد مسألة التأهل قبل خوضها، أمام البحرين بهدف دون رد.

وتمكن "النشامى" من الإطاحة بالمنتخب العراقي خارج أسوار البطولة بالدور ثمن النهائي، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تخطى المنتخب نظيره منتخب طاجيكستان في ربع النهائي بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على كوريا الجنوبية في المربع الذهبي بهدفين نظيفين.

وفي الطرف المقابل، نجح المنتخب القطري في الخروج بالعلامة الكاملة من المجموعة الأولى، بالفوز على لبنان بثلاثية بيضاء، وبهدف نظيف على طاجيكستان والصين، قبل أن يتجاوز المنتخب الفلسطيني في ثمن النهائي بهدفين لهدف، فيما تجاوز أوزبكستان بربع النهائي بفارق الركلات الترجيحية (3-2) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف، وأقصى المنتخب الإيراني من نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

أرقام وإحصائيات

- للمرة الثالثة عبر تاريخ البطولة تقام المباراة النهائية بين منتخبين عربيين، الأولى جمعت السعودية والإمارات العام 1996، والثانية في العام 2007 بين العراق والسعودية.

- 9 مرات من قبل وصل صاحب الضيافة للمباراة النهائية، 7 مرات منها حققت الفرق المستضيفة اللقب على أرضها.

- تخوض قطر المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، هذا الأمر حصل مع 7 منتخبات من قبل، و4 منتخبات توجت باللقب مرتين على التوالي أو أكثر وهي كوريا الجنوبية، إيران، السعودية واليابان.

- استقبلت شباك المنتخب الوطني 5 أهداف في 6 مباريات، فيما تلقى المنتخب القطري 4 أهداف فقط.

- يملك المنتخب الوطني ترسانة هجومية مميزة في النسخة الحالية، مكنته من تسجيل 12 هدفا حتى الآن خلال 6 مباريات، بمعدل هدفين في كل مباراة، حيث أنه يعتبر الأقوى هجوميا في البطولة إلى جانب المنتخب الإيراني والياباني، مقابل 11 هدفا للمنتخب القطري.







