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فهيم: النشامى أدخلوا الفرحة إلى قلوب العرب المجروحة في أمم إفريقيا

2/9/2024 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين العربي والمصري لبناء الأجسام د.عادل فهيم، بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي بطولة آسيا التي، تختتم اليوم في الدوحة، واصفا المنتخب"النشامى قول وفعل" معرجا على الأداء الرائع والحماسي والنتائج الباهرة منذ انطلاق المنافسات القارية، مؤكدا أن "النشامى" أدخلوا الفرحة إلى قلوب العرب عامة، والمصريين خاصة، في ظل خيبات الكرة العربية في أمم إفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج.
وأبرق فهيم رسالة تهنئة إلى الأردن، قائلا: "اتقدم بأجمل التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا، بهذا الإنجاز المذهل لمنتخب الأردن، ووقوفه في المباراة النهائية أمام شقيقه القطري، وأنا عاشق للأردن الذي زرته مرات عديدة، وتشرفت بالوقوف بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني، وأعرف مدى الدعم الكبير الذي تقدمه العائلة الهاشمية للرياضة والرياضيين، وقرأت تغريدة جلالته بعد التأهل، ورسائل مهمة إلى أبنائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومنظومة العمل، ملؤها الفخر بهمة الشباب النشامى، وتابعت التحفيز من ولي العهد في أرض الحدث في مباريات سابقة، إلى جانب جهود رئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، والتي تكللت بتحقيق النشامى الحضور اللافت للرياضة والكرة الأردنية".
وعن متابعته لمباريات "النشامى" خلال منافسات كأس آسيا 2023، أجاب فهيم: كنت متابعا ومشجعا متعصبا لـ"النشامى" منذ انطلاق مشواره التنافسي، وشدني الحماس والتحدي والعزيمة لدى اللاعبين، والانضباط التكتيكي العالي والمهارات الفردية لنجومة، وصفقت كثيرا ليزن النعيمات والتعمري وكافة اللاعبين، وفرحت من قلبي بعد كل فوز، وعبوره دور ثمن النهائي بتخطيط ونظرة واثقة للقب، وتجاوز عقبة العراق بعد عرض مبهر في دور الـ 16، واستمرار عروض المنتخب بروح الفريق، وعبور طاجيكستان بحرفنة في دور الثمانية، وكيف تحول "الشمشون" الكوري إلى بطل من ورق أمام سحر "النشامى" وأقصاه من طريقه إلى المباراة النهائية، في مشهد تعجز كلماتي عن وصفه".
وحول وقع نتائج "النشامى" وتأهله التاريخي على الجماهير المصرية في "أرض الكنانة"، قال فهيم: "بالتأكيد قلوب الجماهير والشعب المصري بأكمله، مجروحة بعد وداع المنتخب المصري دور الـ16 من أمم إفريقيا، بفارق ركلات الترجيح أمام الكونغو، إلا أن الغصة رافقتنا في ظل العروض الهزيلة لمنتخب مصر في هذه النسخة، وهو المنتخب الأكثر تتويجا بلقبها بـ7 مرات، لكن هذه كرة القدم فوز وخسارة".
وزاد: "للأمانة سحر النشامى انتقل بروعة إلى الشارع المصري، حين أصبحت نتائجه وعروضه حديث الشارع، والتجمعات والمقاهي، فالشعب المصري رياضي ومحب لكل العرب، وأخذتهم عروض النشامى في أجواء الحماس والبطولة والانتصارات والانجازات، التي رسمت الفرحة على شفاهنا، خاصة بالعرض الخلاب أمام كوريا الجنوبية، وتجلى النشامى بالأداء، واستحقوا الفوز عن جدارة واستحققاق، حتى تابعت وزملائي في الاتحاد المصري لبناء الأجسام المباراة في مقر الاتحاد، واحتفلنا على طريقتنا وطريقتكم بـ"الكنافة"، ونتمنى أن تستمر الأفراح في الديرة الأردنية العامرة".

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