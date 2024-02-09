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الفحيص يسعى لمواصلة سلسلة انتصارته من بوابة المضيف في سلة الشارقة

2/9/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة – يلتقي فريق نادي شباب الفحيص مع نظيره الشارقة الإماراتي عند الساعة 12 من ظهر اليوم في صالة نادي البطائح، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية السيدات "الشارقة 2024".
ويبحث فريق الفتاة الكويتي عن تحقيق الفوز عندما يلاقي نظيره غاز الشمال العراقي الساعة 10 من صباح اليوم، لضمان العبور للدور النهائي، فيما سيكون الأهلي البحريني مطالبا بالفوز على العاصمة السعودي لتأكيد تأهله، والأخير سيدخل المباراة بالأطماع ذاتها عندما يلتقيان الساعة 2 مساء.
وشهدت مباريات أمس، فوز فريق الثورة السوري على الأهلي البحريني بنتيجة (85-65)، والفتاة الكويتي على العاصمة السعودي بنتيجة (72-68)، وغاز الشمال العراقي على الشارقة الإماراتي بنتيجة (84-73).
واعتلى الثورة السوري صدارة الترتيب "مؤقتا" برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، يليه الفحيص ثانيا برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، وحل فريق الأهلي البحريني في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وجاء فريقا الفتاة الكويتي والعاصمة السعودي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 7 نقاط لكل فريق، واستقر غاز الشمال العراقي سادسا برصيد 6 نقاط، وتذيل الشارقة الإماراتي جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من 5 خسائر متتالية.
واستنادا إلى نظام البطولة التي ينطلق دورها النهائي يوم بعد غد الاثنين، سيتنافس فريقا الفحيص والثورة على الميدالية الذهبية وكأس البطولة، فيما تتضح اليوم هوية الفريقان المتنافسان على المركز الثالث "الميدالية البرونزية".
بدورها، تواصل الحكمة الأردنية الهام خزنة إدارة مباريات البطولة بكفاءة واقتدار، من خلال حرص الإتحاد على إسناد المباريات المهمة لها من أجل إدارتها، نظير خبراتها وكفاءتها العالية ولكونها من حكام النخبة في آسيا.
الفحيص والشارقة..
بروفة أخيرة
يدخل فريق شباب الفحيص المباراة بقيادة مدربه نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك مواجهة الشارقة بأطماع الفوز، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم عبر مواصلة سلسلة انتصاراته بالبطولة، إلى جانب النظر للمباراة بمثابة "البروفة الأخيرة" التي تسبق خوضه الدور النهائي.
ومن المتوقع أن يبدأ "السماوي" بقوته الضاربة، من خلال الإعتماد على خبرات الأميركية نتاشا كلاود في ضبط تحركات ليليانا أبو جبارة ورشا عبده حول القوس، وبإسناد من المحترفة الهدافة كريستين بيل و"العملاقة" ذكرى شحادة تحت السلتين، مع تواجد اللاعبات: جوانا حداد وماسه النوباني وتالا شحاتيت وزينه القراعين وفرح الشياب والكونغولية موغنزا على دكة البدلاء للإستعانة بهن طبقا لظروف المباراة.
ويتوقع أن تشهد المباراة عودة لاعبة الإرتكاز زاره النجار، التي غابت عن تمثيل الفريق منذ اصابتها بإلتواء في الكاحل خلال الجولة الثانية أمام فريق العاصمة السعودي، حيث ينتظر أن تشارك اللاعبة في العمليات الإحمائية التي تسبق مباراة الفحيص والشارقة، لتقييم مدى إمكانية منحها فرصة اللعب لدقائق خلال المباراة.
ولم يجري الفريق أي حصة تدريبة أمس، حيث فضل الجهاز الفني إراحة اللاعبات، على أن يخضعن اليوم لحصة تدريبية في "الجيم" بعد نهاية مباراتهن أمام الشارقة، فيما سيجري الفريق حصة تدريبية يوم غد ترتكز على تطبيق الخطط المزمع تطبيقها في المباراة النهائية، إلى جانب الإجتماع باللاعبات في إحدى القاعات المغلقة ضمن جلسة تحليل الفيديو.
في المقابل، سيحاول مدرب الشارقة وليد الهاجري ايجاد طريقة للحد من خطورة "القوة الضاربة" للفحيص بلاعباته المحليات والمحترفات، حيث يتوقع أن يداور بين لاعباته، جوفانا مانديك وميغان شيمونز وأليازيه السويدي وأمل بن حيدر ورودا روباري، لتخفيف الضغط عن سلة فريقه، فضلا عن تواجد جاسمين كارسون وآلاء حسين وسارة جمعة ومريم عادل وعليا النقبي على "البنش".
حنان: سعداء بارتفاع
المستوى التنافسي
من جانبها، أشادت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بالمستوى التنافسي المتصاعد بين لاعبات الدول المشاركة في مختلف الرياضات.
وقالت المحمود في تصريحات خاصة لـ "الغد": "سعداء بالأجواء العامة وارتفاع المستوى التنافسي، هذا التطور يعود لشروط المشاركة التي وضعها اتحاد اللجان الأولمبية العربية بإشتراط مشاركة الفرق البطلة والوصيفة في بلدانها بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، وبما يتماشى مع استراتيجيات التطوير والإستدامة".
وتابعت: "لمسنا قتالية اللاعبات وسط أجواء تغلب عليها الروح الرياضية، الأجواء العامة إيجابية والجميع ملتزم بالقيم الأصيلة والروح الرياضية التي نادت بها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لجعل الرياضة وسيلة محبة وسلام".
واستطردت: "سعداء جدا بعودة تنظيم الدورة بعد فترة انقطاع سابقة لنحو 4 سنوات بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا آنذاك"، مؤكدة استقبالهم ملاحظات ومقترحات المشاركين بصدر مفتوح، للإرتقاء بالنسخ المقبلة.
وكانت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نظمت النسخة الأولى من المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة، تحت عنوان "تألق رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف"، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات الطب وعلوم الرياضة، إلى جانب اللاعبات اللواتي حرصن على حضور المؤتمر لتحقيق أقصى درجات الإستفادة. وتناول المؤتمر الدولي أهمية الطب وعلوم الرياضة في تطوير اللاعبات، والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الدراسات.

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