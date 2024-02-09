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نصيب.. قصة كفاح تكللت بنجومية يسطع بريقها مع النشامى

2/9/2024 2:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - ما يزال المدافع "الشرس" عبدالله نصيب يروي قصصا النجاح، حيث خطف أنظار المتابعين بفدائيته الدفاعية مدافعا بشرف عن قميص المنتخب الوطني، ضمن كتيبة "الرعب" التي سطرت الإنجاز الأروع في تاريخ الكرة الأردنية، وهي تقف على ناصية الحلم بلقب كأس آسيا لكرة القدم، عندما تواجه المستضيف منتخب قطر في المباراة النهائية، التي تقام مساء اليوم السبت على ستاد لوسيل.
ويروي عمه أحمد نصيب تفاصيل مثيرة تستحق الوقوف عندها طويلا عن قصة كفاح النجم عبدالله، وتحكي عصاميته بالفخر والاعتزاز.
وقال أحمد: "يتصف عبدالله بالهدوء وتجده طفلا بريئا عفويا خارج الملعب، وهو الذي طارد النجومية بالإرادة والتحدي منذ الصغر، رغم حصار الظروف الاجتماعية الضاغطة، وتحمله أعباء رعاية عائلته رغم أنه السادس بين أشقائه، بعد وفاة والده رحمه، حتى أنه في بداية مشواره كان عاملا في مطعم بحثا عن رزقه وعائلته".
وحظي عبدالله نصيب ابن 30 ربيعا، بالإعجاب والإشادة لموهبته وجرأته وبسالته الدفاعية منذ نعومة أظفاره، حين لفت الأنظار من خلال لعبه في حارات العقبة، وهو ابن لعائلة رياضية حين دافع عمه أحمد نصيب عن مرمى العقبة خلال الثمانينيات والتسعينيات، لذا تنبهت عائلته إلى موهبته، والتحق بمراكز الأمير علي للواعدين وهو في الثانية عشرة من عمره، وواصل عبدالله رحلة الكفاح بين الدراسة والعمل، والبحث عن أحلامه الكروية، حيث انطلق من صفوف فريق خليج العقبة وهو ابن 17 ربيعا، وطوع الصعاب مع فرقه السنية، حتى وصل إلى صفوف الفريق الأول الذي شاركه منافسات الدرجة الثالثة لـ4 مواسم.
ولم ينل اليأس من الهادئ الخجول خارج الملعب، والشرس داخله، من تصميم عبدالله الملقب بـ"ديارا"، وعمد إلى تقديم موهبته بين الكبار، عندما لعب لفريق ذات راس في دوري المحترفين بالموسم 2017-2018، وقدم وثائق اعتماد نجوميته الدفاعية إلى المنافسين، ورغم توقيعه 3 مواسم، إلا أن عين الرمثا اصطادته لينهي عقده بالتراضي مع ذات راس، مشاركا "الغزلان" في أجمل المباريات.
الضائقة المالية دفعت نصيب إلى فسخ عقده مع الرمثا، وصعد أعلى درجات النجومية بتوقيعه للوحدات حيث الألقاب والجماهيرية، وبدأ يسرد فصولا جديدة من قصة نجاحاته مع "الأخضر"، بقيادة المدير الفني وقتها عبدالله أبو زمع، وقدم أداء رائعا، توجه بمشاركة الأخضر التتويج بالدرع والدوري العام 2020، وكأس السوبر 2021، وغنت له الجماهير طويلا، خصوصا عندما سجل هدف الفوز الثمين للوحدات، برأسية متقنة في مرمى الفيصلي ضمن مسابقة الدرع.
وتواصلت النجاحات في رحلة عبدالله صاحب القلب البريء، والابتسامة الجميلة، وبالتحديد في مصر، خصوصا وأن والدته من أصول مصرية، وتزوج ابنة خالته، ليوقع لموسم ونصف على كشوفات الاتحاد السكندري، الذي لعب معه لنصف موسم، ودفعه إصرار الحسين إربد على ضمه بالموسم الحالي، لفسخ عقده بالتراضي ومواصلة ابداعاته في صفوف الفريق الأصفر، الذي يعيش أفضل أحواله، باعتباره النادي الأكثر استقرارا ماليا، وصاحب التاريخ والجماهيرية، ويضم في صفوفه نخبة نجوم الكرة الأردنية، ويتصدر حاليا دوري المحترفين برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات، ويسجل الأرقام القياسية حيث فاز بـ 9 مباريات، وتعادل بواحدة، ولم يتذوق طعم الخسارة، وهو الأقوى هجوميا بـ22 هدفا، والأقوى دفاعيا بمساهمة ديارا، فلم تهتز شباكه سوى مرة واحدة.
وحول أسباب النجاحات ورحلة صعود "ديارا" الصاروخية إلى النجومية الكروية، أجاب عمه أحمد: "التوفيق من الله بالتأكيد، لكن عبدالله صبر على مرارة الحياة ونال نتاج صبره، ولعل بره لوالدته، وتحمله مسؤولية إعالة عائلته، إلى جانب التزامه الديني باعتباره من أهل الفجر، ويجيد ترتيل القرآن بصوته الرائع، الذي يجعلنا نقدمه ليصلي فينا في أغلب الأوقات، إلى جانب حسن تربيته وأخلاقه وتحمله المسؤولية، والتي يضاف إليها صفات الإصرار والتحدي، وهو لا يعرف اليأس بالمثابرة والاجتهاد، ودائم التفاؤل، وايمانه بموهبته، وما لقي من دعم معنوية من عائلته، كل هذا ساهم في صياغة شخصيته".
وإن تجلت ابداعات المدافع نصيب مع "النشامى"، في أروع صورها خلال كأس آسيا 2023 التي تختتم اليوم في قطر، الذي شاركه أساسيا لتحقيق الحلم الأردني التاريخي مع العبور إلى النهائي، بأداء لافت وخلاب، ومساهمته في تسجيل هدف الفوز الثمين أمام طاجيكستان برأسيته المتقنة التي أكملها المدافع بالمرمى، والعبور إلى دور نصف النهائي، إلا أن عبدالله حاز على اعجاب المدراء الفنييين المتعاقبين على القيادة الفنية للنشامى، واستدعي للمرة الأولى خلال تمثيله ذات راس منذ 2018، من قبل المدير الفني للنشامى وقتها عبدالله أبو زمع، وقبلها شارك منتخب الشباب في كأس آسيا، وكان ضمن خيارات البلجيكي فيتال بوركيلمانز في نهائيات آسيا بالإمارات 2019.
وتفسر الأرقام المسجلة بإسم المدافع عبدالله نصيب، خلال النسخة الحالية من كأس آسيا، سيره على طريق الإبداع والتألق، حين لعب 6 مباريات أساسيا ولم يتم تبديله بمجموع 540 دقيقة، ونجح في 12 تدخلا مسجلا نسبة نجاح بلغت 63.2 %، و7 تصديات ناجحة للكرة، و7 اعتراضات ناجحة للكرة، و253 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح 82.1 %، وارتكب 8 مخالفات واحتسبت له 4 مخالفات، علما بان رصيده خال من البطاقات.
ويقول عمه أحمد عن صدى انتصارات وانجاز "النشامى" التاريخي، ومستوى ابن أخيه اللافت على مستوى العائلة والمحافظة العقبة: "مصدر الفخر الوطني لا ينتهي بكل نشمي، ساهم في تسطير الانجاز التاريخي للوطن والكرة الأردنية، لكنها لحظات تعجز الكلمات عن وصفها، حين رأينا الحلم أصبح حقيقة، والنشامى على بعد خطوة من كأس آسيا، ونتمنى أن تتوج مسيرة النشامى المميزة بحمل الكأس الذي يستحقه الأردن".
وأضاف: "نتابع المباريات في تجمعات عائلية، وبالمناسبة عبدالله الخلوق المتواضع تأسره حدود العائلة، لذا نحييها وكأنه بيننا، وتتعالى صرخات المساندة والتحفيز، والتصفيق مع كل هدف وفوز أردني، ولقطة مبدعة لنصيب، في سهرات فرح لا تنتهي، وتأم بيتنا الجموع لتقديم التهنئة والإشادة بمستوى اللاعبين بشكل عام، وعبدالله بشكل خاص، لينتقل الفرح إلى مناطق العقبة التي لا تنام مع كل انتصار أردني وانجاز جديد للنشامى في النهائيات الآسيوية، فضلا عن اتصالات التهئنة التي تقدمها عائلته له، بعد كل مباراة".
وأصبح النجم عبدالله نصيب، مطلوبا على طاولة المفاوضات لدى العديد من الأندية العربية، حيث تدور المعلومات عن وجود مفاوضات جادة بين الأهلي القطري والحسين إربد، لشراء عقد "ديارا" الذي يمتد مع "الغزاة" حتى الموسم المقبل.

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