ما ‫أهمية الرياضة لمرضى السرطان؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) الدوحة- قالت جمعية مساعدة مرضى السرطان الألمانية، إن ممارسة الرياضة تحظى بأهمية كبيرة لمرضى السرطان، إذ إنها تعمل على تحسين الحالة الصحية للجسد والنفس على حد سواء.
وأوضحت الجمعية أن ممارسة تمارين تقوية العضلات تسهم في الحفاظ على الكتلة العضلية لمرضى السرطان وتقوية العظام والأربطة والأوتار لديهم، في حين تعمل ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجة الهوائية، على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.
وأضافت الجمعية أن ممارسة الرياضة تعمل أيضا على تحسين الحالة النفسية والمزاجية لدى مرضى السرطان، كونها تعد سلاحا فعالا لمحاربة الاكتئاب والقلق والتوتر النفسي.
أقصى استفادة ممكنة
ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، أوصت الجمعية مرضى السرطان بالجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل، مشيرة إلى أنه ينبغي لتحقيق هذا الهدف ممارسة الرياضة بمعدل 3 مرات في الأسبوع لمدة 60 دقيقة في المرة، أو بمعدل 5 إلى 6 مرات أسبوعيا لمدة 15 إلى 30 دقيقة في المرة.
ومن المهم أيضا اتباع برنامج تدريبي معتدل ومصمم وفقا للقدرات الفردية للمريض. ومن الضروري أيضا اتباع نظام غذائي مصمم خصيصا للبرنامج الرياضي حتى لا يرهق الجسم.-(الجزيرة نت)
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