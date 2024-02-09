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ما ‫أهمية الرياضة لمرضى السرطان؟

2/9/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- قالت جمعية مساعدة مرضى السرطان ‫الألمانية، إن ممارسة الرياضة تحظى بأهمية كبيرة لمرضى السرطان، إذ إنها ‫تعمل على تحسين الحالة الصحية للجسد والنفس على حد سواء.
‫وأوضحت الجمعية أن ممارسة تمارين تقوية العضلات تسهم في الحفاظ على ‫الكتلة العضلية لمرضى السرطان وتقوية العظام والأربطة والأوتار لديهم، في حين تعمل ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي والركض والسباحة وركوب ‫الدراجة الهوائية، على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز ‫التنفسي.
‫وأضافت الجمعية أن ممارسة الرياضة تعمل أيضا على تحسين الحالة النفسية ‫والمزاجية لدى مرضى السرطان، كونها تعد سلاحا فعالا لمحاربة الاكتئاب ‫والقلق والتوتر النفسي.
‫أقصى استفادة ممكنة
‫ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، أوصت الجمعية مرضى السرطان بالجمع بين ‫تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل، مشيرة إلى أنه ينبغي لتحقيق هذا ‫الهدف ممارسة الرياضة بمعدل 3 مرات في الأسبوع لمدة 60 دقيقة في ‫المرة، أو بمعدل 5 إلى 6 مرات أسبوعيا لمدة 15 إلى 30 دقيقة في المرة.
‫ومن المهم أيضا اتباع برنامج تدريبي معتدل ومصمم وفقا للقدرات الفردية ‫للمريض. ومن الضروري أيضا اتباع نظام غذائي مصمم خصيصا للبرنامج الرياضي ‫حتى لا يرهق الجسم.-(الجزيرة نت)

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