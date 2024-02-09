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هل تساعد نتائج الاختبارات الجينية بتحسين لياقتك البدنية؟

2/9/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بهدف معرفة المزيد عن جيناتهم، يسعى ملايين الأشخاص حول العالم ليس فقط لكشف المعلومات عن أسلافهم، بل لمعرفة تأثير جيناتهم على صحتهم، وغذائهم، وما تتمتع به لياقتهم البدنية من إمكانيات وخطر التعرض للإصابة.
وبحسب التقرير التحليلي للسوق الصادر عن شركة Grand View Research، يتوقع أن يرتفع السوق العالمي لهذه الاختبارات الجينية المباشرة للمستهلك في السنوات القليلة المقبلة، حيث يُتوقع أن تسجل ارتفاعًا من 1.9 مليار دولار في العام 2023، إلى 8.8 مليار دولار بحلول العام 2030. كما يُظهر التحليل أن أميركا الشمالية رائدة في هذا المجال، حيث تبلغ حصتها من السوق 60.5 %، رغم أنه يتوقع أن تصبح أوروبا السوق الأسرع نموًا خلال السنوات الست المقبلة.
وكانت إحدى الدراسات السابقة، أفادت بأنه في العام 2013، قدمت حوالي 20 شركة، اختبارات جينية مباشرة للمستهلك تتّصل بالأداء الرياضي ومخاطر الإصابة. وشهد هذا العدد ارتفاعًا وصل حد 70 شركة تقريبًا بحلول العام 2019.
إلى ذلك، لفتت دراسة وضعت العام 2020، في المجلة الهندية لجراحة العظام، إلى أن أوزبكستان والصين تستخدمان الاختبارات الجينية في برامج تحديد المواهب الأولمبية، في حين يستخدم لاعبو دوري الرغبي الوطني الأسترالي اختبارات الحمض النووي، لتكييف تدريباتهم في مجال الركض السريع أو رفع الأثقال، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
ورغم كل هذا الضجيج، رأى العديد من الباحثين أن هذه الاختبارات، رغم دعايتها الكبيرة، تستند إلى القليل جدا من العلوم الصلبة. أحد هؤلاء المشككين هو الدكتور تيموثي كولفيلد، الأستاذ بكلية الحقوق وكلية الصحة العامة في جامعة ألبرتا بإدمونتون.
وقال كولفيلد: "دأبت على متابعة هذا المجال منذ أواخر تسعينيات القرن الماي، ولم يظهر أن التقدم كبير".
الإثارة في البداية
كان هناك الكثير من الإثارة حول الاختبارات الجينية عندما اكتشف العلماء جينات BRCA1 وBRCA2، تباعًا في العامين 1994 و1995. وُجد أن النساء اللواتي لديهن طفرات في أي من هذه الجينات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة تتراوح بين 60 و80 % خلال حياتهن. إلى ذلك، فإن الطفرة في BRCA1 تعني خطر الإصابة بسرطان المبيض مدى الحياة بنسبة تتراوح بين 40 و50 %، في حين أن الطفرة في BRCA2 تحمل خطرًا مدى الحياة بنسبة تتراوح بين 10 و20 %.
وأعرب كولفيلد "عن وجود أمل حينها في أن نجد الكثير من الجينات مثل هذه التي يمكن التنبؤ من خلالها، ما يسمح لنا باتخاذ خطوات لإحداث فرق في صحتك. لكن الأمر في الواقع لم يسرِ على هذا النحو".
عوض ذلك، اكتشف العلماء أن كيفية عمل جيناتنا هو بالأمر المعقد، خصوصا عندما يتعلق باللياقة البدنية والرياضة، على حد قوله. وأوضح "ليس هناك شك في أن الجينات مهمة، لكن السؤال يتمحور حول مدى أهميتها". وتابع: "حتى عندما تنظر إلى لاعبي الوثب الطويل على المستوى الأولمبي الذين يحتاجون إلى حركات قوية للغاية، فلا يملكون جميعهم جين الركض السريع. إذا كان الأمر مهما حقا، فسيتعين أن نجده لدى الجميع".
في الواقع، يقول العلماء إن هناك العديد من العوامل الإضافية عندما يتعلق الأمر بالمواهب الرياضية والنجاح، مثل النظام الغذائي، والنوم، والتدريب، والتحفيز، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تجارب الرحم. وبالمثل، هناك متغيرات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة.
وهناك مصدر آخر يثير القلق بين الباحثين هو الصلاحية العلمية وراء هذه الاختبارات.
في هذا الصدد أشار الدكتور ديلان ماكاي، الأستاذ المساعد بالتغذية والأمراض المزمنة في جامعة مانيتوبا بوينيبيغ، كندا، إلى أنه يرجح أن دقة الاختبارات الجينية الفعلية جيدة، إلا أن العلم وراء كيفية تفسير الشركات للنتائج يمكن أن يشكل مشكلة.

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