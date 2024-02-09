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نقص التروية لكبار السن المصابين بالسكري.. خطر يتسلل بظل ضعف الاهتمام

2/9/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - "وضعت أم رفعت قدمها على الكرسي، اقترب الطبيب، أمسك القدم، تفحصها، ضغط بيده خلف الكعب، وضع أداة على الأصابع، طلب منها تحريك قدميها، وسألها إذا شعرت بالألم".
بعد عدة فحوصات، كتب الطبيب على ورقة الفحص، الأدوية الموصوفة لهذه الحالة، وطلب من أم رفعت الالتزام بالتعليمات كافة، والعناية بقدمها، والحرص على أخذ الأدوية في أوقاتها، وعدم إهمال أي جرح أو ألم تشعر به، تجنبا لمزيد من المضاعفات.
حالة أم رفعت في علم الطب تسمى نقص التروية بالأطراف السفلية، وهي حالة شائعة بين مرضى السكري من كبار السن، والتي يؤكد أطباء مرضى السكري والغدد الصماء، أن هذه الحالات عند كبار السن، تحديدا، تتسم بتدني تدفق الدم إلى أجزاء مهمة من الجسم، خاصة الأطراف السفلية والأعضاء التي تعتمد على إمداد دم جيد.
ويشير الأطباء إلى أن السكري يزيد من خطر حدوث نقص التروية، إذ يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية وتصلبها، ما يقلل من قدرتها على نقل الدم بكفاءة.
وفي ظل التحديات الصحية التي تواجه كبار السن المصابين بالسكري، يظهر نقص التروية كمشكلة خطيرة تتسارع مع تقدم العمر، وتظهر علاماته بشكل واضح على شكل آلام الساقين، الخدر، وضعف العضلات، ويمكن أن يكون لهذه الأعراض تأثيرات كبيرة على نوعية حياة كبار السن، حيث تصبح الحركة صعبة والألم مستمرا.
يقول استشاري الغدد الصماء والسكري، الدكتور رامي سلامة، إن مشاكل التروية تعد من مضاعفات السكر غير المضبوط في الجسم، وأفضل طرق التعامل معها هي الوقاية وضبط السكر حتى نتجنب هذه المضاعفات.
ويضيف سلامة، أنه في حال حدوث مشاكل نقص بالتروية، لا بد للمريض من مراجعة طبيب جراحة أوعية دموية، للتأكد من ضخ الدم في القدمين، وإذا كان هناك تضيقات يتم اللجوء إلى إجراء جراحي لتوسعة الأوعية الدموية المتضيقة، مع وضع دعامات أو شبكات لمنع حدوث التخثرات مرة أخرى، وهذا هو الإجراء الأساسي.
ويذكر سلامة، عدم وجود أدوية حققت نجاحا كبيرا لعلاج هذا المرض، باستثناء أدوية مميعات الدم مثل الاسبرين أو البلافيكس وغيرها، وأيضا أدوية تقليل الكولسترول في الدم، مثل ستاتنز، وهي تقلل من تفاقم المشكلة فقط.
ويؤكد أن حجر الأساس هو ضبط السكر والوقاية من المضاعفات، وبالتالي ننصح المريض في حال إحساسه بأي ألم أو أعراض، بمراجعة الطبيب بشكل سريع مع الاعتناء بالقدمين ومنع حدوث الجروح وتفاقمها.
وتشير الدراسات إلى عدة طرق للوقاية من قدم السكري، وهي ضبط السكر في الدم بشكل جيد، والعناية بنظافة القدم وتجنب الرطوبة التي تشجع نمو الفطريات، عبر تجفيف المريض لقدميه بشكل جيد بعد الوضوء أو الاستحمام، وعدم وجود خياطة بارزة في الجوارب قد تحتك بأصابع القدم وتسبب التقرحات، إلى ذلك، ارتداء حذاء مريح وواسع وعدم لبس الأحذية الضيقة بتاتا، مع الإشارة إلى وجود أحذية خاصة لقدم السكري، كما يجب قص الأظافر بشكل مناسب، وبخط مستقيم بعرض الظفر بحيث تكون أطول قليلا من الأطراف اللحمية للأصابع، مع ضرورة عدم قصها بشكل عميق لأن هذا يؤدي لدخول الجراثيم، وعدم القص بشكل دائري أو منحن، خاصة إبهام القدم (الإصبع الكبير)، لأنه يقود للإصابة بالظفر النامي (الناشب) بالجلد.
من ناحيتها، تقول خبيرة التغذية ربا العباسي، من الضروري التركيز على الوقاية والتحكم في مستويات السكر في الدم بانتظام، كما ينصح باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز الصحة العامة وتحسين تدفق الدم، ولا يمكن تجاهل أهمية زيارات الطبيب المنتظمة لمراقبة ومعالجة أي مشاكل تتعلق بالتروية.
وتشدد على أهمية تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم لتفادي ارتفاع مستويات السكر في الدم، مع تقليل تناول السكريات المضافة والمعالجة، وزيادة استهلاك الخضار والفواكه بشكل عام، والحفاظ على توازن مناسب بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، والتحكم في الوزن وممارسة النشاط البدني.
وتذكر العباسي، أن من الأطعمة التي تساعد على زيادة التروية بالجسم الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، فهي مصدر جيد لأحماض أوميغا-3 التي تعزز الصحة القلبية والوعائية، وتناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب، التي تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة.
وتضيف أن هناك أطعمة تساعد على إعطاء الطاقة كالشوفان والحبوب الكاملة، مما يساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم، ويمكن لمريض السكري أكل الفواكه بانتظام بثلاث حصص يومية مع التباعد بينها، ومنها التفاح والحمضيات، كما يمكن له الحصول على بعض المكسرات الصحية مثل بذور الكتان واللوز، فهي مصدر جيد للألياف والدهون الصحية.
وأما في ما يتعلق بالمشروبات مثل الشاي والأعشاب، فجميعها يجب تناولها من دون سكر، وتساعد بمضادات الأكسدة وتعزز صحة الأوعية الدموية، مع الحصول على كمية كافية من الماء الذي يساعد عبى تحسين التركيز والتوازن السائلي.
ويظهر نقص التروية لمرضى السكري بعدة أعراض، مثل آلام حادة أو ناتجة عن التورم قد تشير إلى قلة تدفق الدم، والخدر والشعور بالوخز، وتأثيرات تتعلق بالأعصاب نتيجة لنقص التروية يمكن أن تسبب هذه الأعراض، وضعف العضلات بسبب تأثيره على إمداد الدم والأكسجين للعضلات، بالإضافة إلى تغيرات في لون الجلد خاصة عند التعرض للبرودة، قد تكون علامة على مشاكل في التروية، والبطء في عملية شفاء الجروح أو الجلد المتضرر نتيجة لضعف تدفق الدم، وتورم الأطراف كالقدمين والساقين بسبب احتباس السوائل.
وللسيطرة على مستويات السكر في الدم، وبالتالي، السيطرة على نقص التروية، يجب على المريض، توزيع الوجبات على مدار اليوم، وتجنب الأطعمة الثقيلة في وجبة واحدة، لتحسين إدارة مستويات السكر في الدم، مع اختيار الكربوهيدرات ذات مؤشر السكر الدموي المنخفض، مثل الحبوب الكاملة والخضراوات، الحفاظ على الوزن الصحي الذي يقلل من مشاكل السكري ويحسن التدفق الدموي، وتقليل تناول السكريات المضافة والحلويات، واستبدلها ببدائل صحية مثل الفواكه، إضافة إلى تناول البروتين بشكل متوازن ضمن نظام غذائي يحتوي على كميات مناسبة من البروتين، مثل اللحوم النباتية أو اللحوم الخفيفة، وقياس مستويات السكر في الدم بانتظام واتخاذ الإجراءات الضرورية وفقا لتوصيات الطبيب.

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