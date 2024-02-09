ولي العهد يرد على سائح عربي: الأردن عمرانه بضيوفها الطيبين

ولي العهد يرد على سائح عربي: الأردن عمرانه بضيوفها الطيبين
التاريخ
2/9/2024 2:29:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشر سمو الأمير الحسين ولي العهد على "انستغرام" مقطع فيديو لمؤثر في مجال السياحة أثناء تحدثه من السلط عن جمال الأردن.
ورد سموه على ما قاله المؤثر: "والنعم منك ومن أصلك محمد الأردن عمرانه بضيوفها الطيبين".
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