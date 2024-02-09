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ولي العهد يرد على سائح عربي: الأردن عمرانه بضيوفها الطيبين

2/9/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشر سمو الأمير الحسين ولي العهد على "انستغرام" مقطع فيديو لمؤثر في مجال السياحة أثناء تحدثه من السلط عن جمال الأردن.

ورد سموه على ما قاله المؤثر: "والنعم منك ومن أصلك محمد الأردن عمرانه بضيوفها الطيبين".




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