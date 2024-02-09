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الأميرة سمية: تمام من أهم وسائل التغيير والإصلاح التربوي المستند على المدرسة

2/9/2024 2:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت أمس، فعاليات الملتقى التربوي الـ12 لمشروع "تمام"، الذي تنظمه الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع تجمع مدارس تمام في الأردن بعنوان "مشروع تمام التطويري: تعزيز الشراكةِ نحو الإصلاح التربوي في المِنطقة العربية مِن منظور مجذر"ويستمر 3 أيام، وذلك برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
وقالت سموها في كلمتها، إن "الملتقى يأتي لتعزيز رؤية مشروع تمام التربوية حول مفهوم الإصلاح التربوي وتفعيل دور أعضائه بتوثيق الدعم والتعاون فيما بينهم ليكون لهم الدور الكبير بعملية الاصلاح التربوي".
وأشارت سموها إلى أن عقد المتلقى يتزامن مع مناسبات وطنية، يوم الوفاء والبيعة (اليوبيل الفضي)، الذكرى الـ25 لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وبينت سموها، أن أهمية الملتقى تأتى لتعلقه بشريحة عريضة من المجتمع، وهم قادة المستقبل وفرسان التغيير؛ لذلك يجب إعدادهم بما يتناسب والأدوار المطلوبة منهم مستقبلا، وتيسير المعرفة العلمية والتكنولوجية والمهارات الفكرية والعملية، وتشجيع إبداعاتهم وإطلاق مواهبهم؛ وهذا بالضرورة يتطلب تغييرات جوهرية في التعليم.
وأكدت سموها، أن مشروع تمام يعد واحدا من أهم وسائل هذا التغيير والإصلاح التربوي المستند على المدرسة.
وقالت سموها، يسعى الأردن للاستثمار في الإنسان الذي هو رأس مالنا مقتدين بنهج ورؤية المغفور له بأذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال حين قال (الإنسان أغلى ما نملك)، وكما يقول سمو الأمير الحسن بن طلال (إن الإنسان المنتج المعطاء، هو أغلى ما نملك).
وأضافت سموها: يتابع جلالة الملك عبدالله الثاني بكل حرص وإرادة لا تلين هذا النهج في التركيز على الإنسان الأردني ورعايته والاهتمام به، وقد أطلق جلالته مبادرة فرسان التغيير رغبة منه في إحداث تغيير جذري يجعل من الأردن مواكبا لأفضل التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتطوير.
ولفتت سموها إلى أن جلالة الملكة رانيا العبدالله تبنت عملية تطوير التعليم المدرسي بما يتوافق مع تطورات العصر لنكون السابقين في مواكبة التحديث إيمانا منها أن التعليم ركيزة أساسية للبناء والعمران.
وكان وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، بين في كلمته الأسس الحديثة المتبعة في التعليم والإرتقاء به وإصلاحه، مستعرضا أبرز الإنجازات والتحديثات التي تواجه التعليم بشكل عام في المنطقة وبناء جيل فاعل متعلم.
بدوره، تحدث رئيس الجامعة الأميركية في بيروت د. فضلو خوري عن مشروع "تمام" وأبرز المحطات التي قطعها والمسارات والتشاركات مع عدد من الدول العربية والتي انتجت أنظمة تربوية وتعليمية متطورة.
وحضر الملتقى، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وعمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم في الأردن وعمان والسعودية، وأكثر من 250 مشاركاً من أعضاء شبكة تمام المهنية مِن الدول العربية، ومديري مدارس، وتربويين وباحثين عرب وأجانب مِن مختلف المجالات.-(بترا)

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