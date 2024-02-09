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فاعليات حزبية وشعبية تندد بالعدوان الصهيوني على غزة

2/9/2024 2:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- بدعوة من عدة أحزاب، انطلقت من المسجد الحسيني في وسط عمان، عقب صلاة الجمعة أمس، وصلاة الغائب على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، مسيرة شارك فيها المواطنون تحت شعارات تندد بجرائم الكيان الصهيوني الوحشية على قطاع غزة والضفة الغربية، وكل أشكال التطبيع معه.
وشارك في هذه المسيرة، فاعليات حزبية ونقابية وشعبية في العاصمة ومختلف المحافظات، تنديداً بالعدوان الوحشي الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وراح ضحيته عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
وطالب المشاركون، المجتمع الدولي، بوقف جاد لإطلاق النار في كل مكان بغزة، وتذليل العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال أمام إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أمام المجازر الصهيونية والانتهاكات الشرسة التي ترتكبها قوات الكيان الوحشي بحق المدنيين في غزة، واعتداءات قطعان المستوطنين وعصاباته على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع والضفة الغربية.
كما طالبوا الحكومات العربية بمقاطعة الكيان، ووقف كل أشكال التطبيع معه، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه، وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.
وتأتي هذه التظاهرت الحاشدة، التي دعا لها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وحزب البعث الاشتراكي، ضمن سلسلة فعاليات "طوفان الأردن"، رفضا لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وإسناد المقاومة والشعب الفلسطيني، والوقوف صفا واحدا رفضا لقتل الآمنين والأبرياء والمدنيين في غزة والضفة.
وهتف المتظاهرون في المسيرة السلمية: "يا عرب الله أكبر.. غزة بتنزف وبتدمر"، و"علمونا العرب أخوة.. والعرب قد باعوا العزة.. وين الشرف ووين النخوة.. والمجاعة اجتاحت غزة"، مستنكرين الحصار المطبق الذي يعاني منه الغزيون، وسياسة القتل والتهجير والتجويع الإجرامية، في ظل صمت دولي مخز.
واعتبروا أن العدوان لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن الذي أعلن دعمه الواضح والصريح، لجرائم الكيان الوحشية التي ترتكب ضد قطاع غزة.
وطالبوا العالم، بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وإجبار الولايات المتحدة والدول الداعمة للكيان على ردعه، ووقف المذابح بحق الغزيين، والتي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان، مشددين على أن ما يتعرض له الفلسطينيون، من حرب إبادة وتطهير عرقي، يهدف لتهجير القطاع من مواطنيه.
وحيا المشاركون مواقف الأردن الشجاعة وجهوده المتواصلة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الشعب الفلسطيني ودفع الظلم والقهر والعدوان عنه، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما تزال النصير الأول للقضية الفلسطينية والداعمة للصمود الفلسطيني.

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