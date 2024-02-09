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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و947 شهيدا

2/9/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و947 شهيدا و67 ألفا و459 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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