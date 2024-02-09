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حزب الله يستهدف ثكنة دوفيف وصفارات إنذار بالجليل

2/9/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني استهداف "تجهيزات تجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة".
ودوت صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى والغربي شمال إسرائيل بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان.

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