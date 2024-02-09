شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على شبان بالقدس (فيديو)
التاريخ
2/9/2024 2:29:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأسباط في القدس المحتلة.
وفرقت شرطة الاحتلال فرقت الشبان بالقوة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
كما أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز أمنية في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة.
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