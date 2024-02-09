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شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على شبان بالقدس (فيديو)

2/9/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأسباط في القدس المحتلة.

وفرقت شرطة الاحتلال فرقت الشبان بالقوة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
كما أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز أمنية في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة.

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