الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوبي غزة.
وأشارت إلى مواجهة صعوبة بالتواصل مع طواقم الجمعية في المستشفى عقب اقتحامه.
وفي الأيام الماضية، أعلنت الجمعية، عن إجلاء نحو 8 آلاف شخص من مستشفى الأمل المحاصر بالقتال في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 300 شخص عالقين بينهم مسنون.
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