معبر رفح يستقبل 40 جريحا ومصابا فلسطينيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) القاهرة- استقبل معبر رفح البري 40 جريحا ومصابا فلسطينيا قدموا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر في قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظات شمال سيناء والإسماعلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة، بجانب 28 مرافقًا لهم.
وأشار مصدر مسؤول في شمال سيناء، إلى أنه تم نقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين من معبر رفح البري إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المجهزة، لافتًا إلى أن إصابات الفلسطينيين تنوعت بين جروح متهتكة وكسور وبتر في الأطراف وإصابات في مختلف أجزاء الجسد وتشوهات.
وأكد المصدر استقبال 267 فلسطينيًا ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال دفعة جديدة من أصحاب الجوازات الأجنبية، و88 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية. -(بترا)
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