Friday, 09 February 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود من جيش الاحتلال

2/9/2024 2:29:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، الإجهاز على 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من مسافة صفر.
وقالت "القسام" في بيان مقتضب لها، إن "مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال وأجهزوا على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس".
وأضافت أن "مجاهديها عادوا إلى قواعدهم بسلام عقب تنفيذ العملية".
ودأبت كتائب "القسام" خلال معركة "طوفان الأقصى"، على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال، والتي تتمثل باستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفا و947 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و459 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

MENAFN09022024000072011014ID1107834157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث