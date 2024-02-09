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المجازر تتواصل في غزة واقتحامات واعتقالات بالضفة

2/9/2024 2:29:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ فجر الجمعة، اعتدت قوة أخرى بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأسباط في القدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة.
ومع تلويحه بهجوم بري واسع، مارس الاحتلال عمليات قنص لعدد من الفلسطينيين في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، وأجبر النازحين على مغادرة مركزي إيواء بالمدينة، وسط إعلان وزارة الصحة ارتفاع ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و947 شهيدا.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الجرحى بلغ 67 ألفا و459 مصابا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مضيفة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين مأهولين في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.
واستشهد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال خارج مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما يرفع عدد الشهداء في المدينة إلى 8 منذ صباح أمس، أحدهم مسن، كما شنت طائرات الاحتلال غارة بالقرب من مجمع ناصر.
وأجبرت قوات الاحتلال النازحين على مغادرة مدرستي الشيخ جبر وقنديلة في مخيم خان يونس، واستشهد 7 أشخاص ممن أجبرهم جيش الاحتلال على المغادرة بعد إطلاق آليات ومسيّرات الاحتلال النار على المدارس.
واستهدف الاحتلال منزلا في محيط بنك فلسطين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منازل في دير البلح والزوايدة.
وذكرت أنباء أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت منازل عدة في أحياء مدينة غزة، وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة المتواصل على كل ما يتحرك.
كما قالت إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.
وقصفت مقاتلات الاحتلال طرقا رئيسية في مخيم المغازي وعددا من المنازل في مخيمي البريج والنصيرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.
وفي بلدة الزوايدة قصف جيش الاحتلال روضة أطفال تؤوي نازحين، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة عدد آخر أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وفق مسعفين فلسطينيين.
وفي القدس المحتلة اعتدات قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأسباط قبيل صلاة الجمعة.
وكثفت قوات الاحتلال بشكل كبير انتشارها عند مداخل البلدة القديمة ومحيطها، ومنعت عددا من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية الصلاة.
يتزامن ذلك مع إعلان نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل منذ مساء أول من أمس 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين بها منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 6940.
كما اقتحم عشرات المستوطنين قرية خربثا بني حارث وبلدة نعلين غربي مدينة رام الله، واعتدوا على مزارعين ورعاة في قرية برقة شرقي المدينة.
ونظم المستوطنون مسيرة بحماية جيش الاحتلال باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة منذ قرابة 5 سنوات على جبل الريسان، كما اقتحم مستوطنون آخرون قرية يانون جنوبي نابلس، وداهموا البيوت مثيرين حالة من الترويع لسكان القرية.
وفي قلقيلية، أُصيب فلسطيني بجروح إثر دهسه بسيارة مستوطن عند المدخل الشرقي للمدينة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عدة بالضفة الغربية، أبرزها بلدة بدرس غربي مدينة رام الله، وبلدتا عزون وحجة شرقي نابلس، وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، وبلدة "بيت أمر" شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 5 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة؛ وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتدت على أحد المصابين داخل سيارة الإسعاف خلال عملية نقله إلى المستشفى.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شبانا فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، خلال اقتحامها مدينة طولكرم شمالي الضفة.
وذكر شهود أن 10 آليات إسرائيلية اقتحمت المدينة من محورها الغربي وحاصرت المنطقة الشرقية ودهمت منازل عدة، واعتقلت عددا من الشبان قبل أن تنسحب.
يشار إلى أنه منذ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، صعد الاحتلال من اقتحاماته وحملات الاعتقالات بالضفة، كما تصاعدت هجمات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بمدن وبلدات الضفة.-(وكالات)

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