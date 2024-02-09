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عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

2/9/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيهود سبرينزاك* - (إندبندنت عربية) 2024/1/17
يرتكز دعم زعيم الليكود على تحالف محافظ يضم 3 قوى رئيسة: اليمين القومي الإسرائيلي؛ واليمين المتطرف؛ وما يسمى اليمين المرن.
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صعود قوى اليمين المرن في إسرائيل
لطالما واجه المراقبون الأجانب صعوبة في فهم السياسة الإسرائيلية المعقدة ومتابعة التقلبات والمنعطفات في السياسة الخارجية للدولة اليهودية. ولكن، ما من شيء في التاريخ السياسي الإسرائيلي أثار الدهشة مثل صعود بنيامين نتنياهو، الذي تفوق بشكل غير متوقع على شيمون بيريز، زعيم حزب العمل، في انتخابات العام 1996. ورغم هامش الفوز الضئيل الذي حققه نتنياهو، والأخطاء الدبلوماسية المتكررة، وانحراف عملية السلام التي تحظى بدعم كبير من الإسرائيليين -نحو 60 في المائة منهم يؤيدون اتفاقات أوسلو وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجراها "معهد تامي شتاينماتز" للسلام بجامعة تل أبيب- فإن من المتوقع أن يفوز رئيس وزراء حزب الليكود الشاب بولاية ثانية. ولا شك في أن استمرار شعبية نتنياهو يمثل المفارقة الكبرى في السياسة الإسرائيلية اليوم.
إن المفتاح لحل لغز نتنياهو هو التكوين الجديد للقوى الداخلية التي سمحت له بحكم البلاد بشكل مريح وارتكاب أخطاء في السياسة الخارجية مع الإفلات من العقاب الانتخابي. ويعتمد نتنياهو اليوم على تحالف محافظ يضم ثلاث قوى رئيسة: اليمين القومي الإسرائيلي، ويمينها المتطرف، ويمينها المرن. تشكل المجموعتان الأوليان منذ فترة طويلة جزءاً من المشهد السياسي في إسرائيل. أما الجديد فهو اليمين المرن، وهو مزيج غريب من اليهود الأرثوذكس المتشددين والمهاجرين العلمانيين من الاتحاد السوفياتي السابق، الذي يسمح نفوذه الجديد لنتنياهو بتحدي قوانين السياسة.
الحال التي كنا عليها
منذ العام 1977، عندما خسر حزب العمل الانتخابات للمرة الأولى على الإطلاق أمام حزب الليكود، انقسمت الخريطة السياسية الإسرائيلية إلى معسكرين أيديولوجيين كبيرين وشبه متساويين، بينهما استقطاب حول مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي حين كان حزب العمل، بقيادة إسحق رابين وشيمون بيريز، يدعو إلى الاعتدال والتسوية الإقليمية، اتبع حزب الليكود بقيادة مناحيم بيغن وإسحق شامير أجندة متشددة، وحثوا على الاستيطان وضم الأراضي المحتلة في نهاية المطاف. وفي الوسط كان هناك معسكر أصغر حجماً من اليهود الأرثوذكس المتشددين الذين لا يهتمون كثيراً بالأراضي أو بالفلسطينيين بقدر ما يهتمون بسخاء الحكومة. تقول الحكمة السياسية التقليدية إن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات سيحصل تلقائياً على دعم اليهود المتشددين، مما يمنحه الأصوات لتشكيل ائتلاف. وفي حين سيطر حزب الليكود والأحزاب التابعة له في أقصى اليمين على السياسة الوطنية منذ العام 1977، فإن جاذبية رابين باعتباره رجلاً عملياً ذا عقلية أمنية أدت إلى عودة حزب العمل إلى السلطة في العام 1992. وقد أتاحت هذه العودة إبرام اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك معاهدة سلام رسمية مع الأردن.
وقد حفزت حرب الأيام الستة في العام 1967 اليمين الإسرائيلي، حيث استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن، وقطاع غزة وسيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سورية. ومنذ ذلك الحين، ما انفك اليمين الإسرائيلي يتألف من قسمين رئيسين: اليمين القومي العلماني، الذي يتجسد في حزب الليكود بزعامة بيغن وشامير، واليمين المتطرف، الذي يقوده المستوطنون في الأراضي المحتلة. لقد مثل حزب الليكود تقليدياً السياسة البراغماتية والبرلمانية للمتطرفين في شأن توسيع الأراضي الإسرائيلية. ولا شك في أن أحزاباً مثل موليدت وتسوميت والحزب الديني الوطني، فضلاً عن غوش إيمونيم، الذراع الرئيسة للمستوطنين، وحركة كاخ المناهضة للعرب تعبر عن هؤلاء المتطرفين بشكل واضح. فاليمين المتطرف أكثر تشدداً بكثير من حزب الليكود، ويميل إلى السياسات خارج البرلمان والعمل خارج نطاق القانون، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية والعنف.
على مدى سنوات عديدة، كان الجدل الكبير الدائر بين اليمين واليسار في شأن الأراضي غير ذي صلة كبيرة بالمعسكر الثالث في السياسة الإسرائيلية، وبالأحزاب الأرثوذكسية المتشددة مثل أغودات يسرائيل، وديغيل هاتوراه، وحزب شاس الأكثر واقعية. لم يقبل الأرثوذكس المتشددون بالأيديولوجية الصهيونية العلمانية المؤسسة لإسرائيل قط، على عكس الصهاينة الأرثوذكس مثل الحزب الديني القومي، لأنهم يعتقدون أن السيادة اليهودية يجب أن تنتظر حتى مجيء المسيح (اليهود ما يزالون ينتظرون مجيء المسيح الأول). وبدلاً من ذلك، فإن هؤلاء الأرثوذكس المتشددين، الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لديهم موقف حاسم تجاه الدولة -فهم يقبلون أموالها ولكن ليس شرعيتها- ولديهم عدم اكتراث واضح بالقضايا الوطنية الأساسية مثل الحرب والسلام والأراضي والفلسطينيين. واقتناعاً منهم بأن كل هذه المشكلات "البسيطة" سيتم حلها في العصر المسيحاني (حيث يأتي المسيح المخلص)، ركز الأرثوذكس المتشددون بشكل حصري على رفاهية ناخبيهم وازدهار المدارس الدينية أو اليشيفا. ومن خلال اللعب بدهاء مع حزبي العمل والليكود على مبدأ أنهم فئة "صعبة المنال"، تخصص الأرثوذكس المتشددون -سواء من الأشكناز ذوي الأصول الأوروبية الشرقية أو السفارديم، وهم اليهود من الشرق الأوسط- منذ فترة طويلة في دفع التشريعات التي تكرس احتكارهم للشؤون الدينية والحصول على إعانات حكومية كبيرة لمجتمعاتهم ومدارسهم الدينية.
دخول اليمين المرن
ومع ذلك، فقد شهدت السياسة الإسرائيلية بهدوء تحولاً كبيراً. وكما بينت انتخابات العام 1996، فإن المعسكر الأرثوذكسي المتشدد تحرك بشكل حاسم نحو اليمين، ويقدم الآن دعماً تلقائياً واضحاً وبشكل حصري لمرشح حزب الليكود لمنصب رئيس الوزراء. ويمكن وصف هذا المعسكر الجديد بدقة بأنه "يمين ناعم أو معتدل" لأن الأرثوذكس المتشددين لديهم موقف يميني خاص أكثر استسلاماً بكثير من موقف يمين الليكود التقليدي. فاليمين المرن عبارة عن ائتلاف فضفاض يتألف من ثلاثة مكونات رئيسة: الأشكناز الأرثوذكس المتشددون والسفارديم الأرثوذكس المتشددون والمهاجرون العلمانيون من الاتحاد السوفياتي السابق. وتسيطر أحزاب اليمين المرن مجتمعة على 21 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي.
ولم يكن تحول الأرثوذكس المتشددين باتجاه اليمين أيديولوجياً ولا لاهوتياً. ولم يغير أي من حاخامات اليهود المتشددين موقفه من الأصول المنطوية على الهرطقة لدولة إسرائيل، أو عبادة المستوطنين لـ"أرض إسرائيل" أو حلم وصول المسيح. ويرى الحكماء، كما كانوا دائماً، أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا معنى لها. وهم يتناولون مسألة ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالأراضي أو التفاوض على عودتها فقط من خلال مبدأ "بيكواخ نيفيش"، وهو المبدأ في الشريعة اليهودية الذي ينص على أن إنقاذ الأرواح هو الالتزام الأسمى على عاتق المرء، من ثم قد يكونون على استعداد لدعم تسوية حول الأراضي من شأنها أن تؤدي إلى تجنب إراقة الدماء. لقد كانت حركة اليهود الأرثوذكس المتشددين تجاه اليمين القومي واليمين المتطرف عاطفية في المقام الأول، وكانت مبنية على العداء المتبادل تجاه العرب واليسار الإسرائيلي الملحد. وإذا كان اليمين التقليدي قد اعتمد في الأغلب على مواضيع إيجابية مثل السيطرة على "أرض إسرائيل الكبرى"، وبناء المستوطنات، وتوسيع حدود إسرائيل، فإن مواضيع اليمين المرن هي في الأغلب سلبية. ويتمثل رصيدهم من ذلك في تبادل في انعدام الثقة الشديد والعداء تجاه العرب، وعلى القدر نفسه من السوء تجاه "المتعاونين" اليهود العلمانيين في اليسار الإسرائيلي.
ويتمثل العنصر الأكثر عدوانية داخل اليمين المرن بالناشطين السياسيين، وهم مئات الشباب الذين يدعمون نتنياهو بحماس جامح. وهذا الجيل من الناشطين، الذي أصبح الآن في أواخر العشرينات أو الثلاثينات من عمره، بات يهيمن تدريجاً على الأجندة السياسية لحركاته، واجتذب دعماً شعبياً متزايداً، بل ومن المدهش أنهم جعلوا حاخاماتهم المسنين يتبعون قيادتهم السياسية. ومع انتقال النشطاء من الوسط إلى اليمين، تبعهم عدد كبير من الناخبين المتشددين والمحافظين. ويستطيع نشطاء اليمين المرن الوصول إلى ما بين 15 و20 في المائة من الناخبين الإسرائيليين، رغم أنهم لا يسيطرون عليهم بأي حال من الأحوال. تشمل المجموعات المرتبطة باليمين الديني المرن جيل الشباب من أغودات يسرائيل وديغيل هاتوراه وحركة حباد لوبافيتش وشاس (الحزب الأرثوذكسي المتشدد السفاردي)، وعديداً من الحاخامات السفارديم المنخرطين في حركة "بالي تشوفا" (المتدينين حديثاً أو اليهود "المولودين من جديد").
توليد الحركة
يعد اليمين المرن نتاجاً لعديد من العمليات السياسية والثقافية التي حدثت على مدى العقدين الماضيين. ونظراً إلى أن هذه الديناميكيات تطورت على هامش المجتمع الإسرائيلي، فقد غابت أهميتها الكاملة عن انتباه المراقبين السياسيين والباحثين إلى حد كبير. وفي ما يلي، باختصار، العناصر الأساسية وراء صعود اليمين المرن.
التفاعل بين غوش إيمونيم والمدارس الدينية الأرثوذكسية المتشددة
منذ أوائل الثمانينيات، كان هناك تبادل مثير للاهتمام بين المدارس الدينية الصهيونية في غوش إيمونيم، وهي المجموعة الاستيطانية الرئيسة، والمعلمين الأرثوذكس المتشددين المناهضين للصهيونية، الذين قامت المدارس الدينية بتجنيدهم لتعليم الهالاخاه أو الشريعة اليهودية. ورغم أن عدداً قليلاً من الأفراد المعنيين غيروا معتقداتهم الأساسية، فقد اكتشف الجانبان قاسماً مشتركاً: نظرتهما إلى العرب واليسار باعتبارهما عدوين لدودين. وقد اجتذب هذا التشابه مزيداً من النشطاء الأرثوذكس المتطرفين إلى السياسة اليمينية.
جر الطلاب الأرثوذكس المتشددين إلى "الكاهانية"
منذ العام 1977، وهو العام الذي فاز فيه الليكود بالسلطة لأول مرة، نمت المدارس الدينية الأرثوذكسية المتشددة بصورة كبيرة بسبب العدد المتزايد من الطلاب المعفيين من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي لأنهم يرغبون في تكريس حياتهم لدراسة الشريعة اليهودية. أنتج معدل الالتحاق المرتفع عديداً من الطلاب الهامشيين الذين لم يكونوا مستعدين لدراسات الهالاخاه الصارمة. لقد جرى استهداف هؤلاء الشباب المتدينين المضطربين وذوي الطاقات الكبيرة بذكاء من قبل الفاشيين من أتباع الحاخام الراحل مائير كاهانا، وهو المتطرف من بروكلين الذي حرَّض على العنف ضد العرب. انجذب العديد من هؤلاء الطلاب الهامشيين إلى الثقافة الكاهانية المنبثقة عن مبدأ العنف "باسم الله" وسياسات اليمين المتطرف العدوانية.
تسييس حركة حباد
كانت إحدى شرائح الأرثوذكسية الإسرائيلية المتطرفة -حباد، وهم أتباع الحاخام الراحل مناحيم مندل شنيرسون في نيويورك من الحسيديين- قريبة منذ فترة طويلة من اليمين الإسرائيلي. منذ أن استولت إسرائيل على الضفة الغربية العام 1967، أصر الزعيم الروحي الموقر لحباد مراراً وتكراراً على قدسية أرض إسرائيل بأكملها، بما في ذلك الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها حديثاً. ومع ذلك، شددت حباد لسنوات عديدة على مهمتها التعليمية غير الحزبية. لكن اشتداد الصراع الأيديولوجي الإسرائيلي على المناطق أدى إلى جر الحركة تدريجاً إلى السياسة، مع انحياز يميني ملحوظ ومتزايد. وقد بلغ هذا التسييس ذروته العام 1996، عندما تدفقت أموال حباد على حملة نتنياهو، التي عززها مئات الناشطين المتحمسين. وقد أوضح أحد ملصقات حباد سيئة السمعة عداء الحركة المناهض للعرب واليسار من خلال إعلان "نتنياهو: جيد لليهود".
صعود حزب شاس
منذ تأسيسها العام 1984، كانت الحركة الدينية السفاردية، المعروفة باسم شاس، الحزب الأكثر ديناميكية في السياسة الإسرائيلية. إن شاس عبارة عن مزيج فريد من التقوى الأرثوذكسية المتشددة والبراغماتية الدنيوية، وحتى الفساد في كثير من الأحيان. واستلهاماً من الشعور طويل الأمد بالتمييز ضد السفارديم على أيدي النخب الأشكنازية المؤسسة لإسرائيل، وتأثراً بهيبة عديد من الحاخامات السفارديم الشباب، والكاريزما التي يتمتع بها مؤسس الحركة، الحاخام الأكبر السابق للسفارديم عوفاديا يوسف، قام الحزب باستمرار بسحب أصوات السفارديم بعيداً من الليكود، محط امتعاض السفارديم الرئيس حتى ذلك الوقت. ومن المعروف عن حاخامات شاس موقفهم الحمائمي تجاه عملية السلام، التي يقولون إنها ستنقذ الأرواح، ولكن بما أن أرض إسرائيل لم تكن على قائمة أولويات شاس، فقد سمح حاخامات الحزب لعديد من الناشطين بدعم اليمين علناً. وتزايد تقارب شاس مع الليكود وحلفائه اليمينيين فقط بسبب المواقف المناهضة لرجال الدين من جانب العديد من الليبراليين الإسرائيليين، وبخاصة من حزب ميريتس ذي الميول اليسارية. إن توجيه الاتهام لعدد من قادة شاس الفاسدين، أخيراً، من قبل نظام العدالة العلماني في إسرائيل -ناهيك عن المشكلات القانونية الطويلة الأمد التي يواجهها أرييه درعي، زعيم الحزب- لم يؤد إلا إلى تعزيز شعور الحزب بالاضطهاد والمشاعر المناهضة لليسار.
نمو حركة "المولود
من جديد" السفاردية
وهناك جانب آخر من ردود الفعل العنيفة ضد الأشكناز، الذي يتوازى مع صعود حزب شاس، وهو الانجذاب المتزايد لليهود السفارديم إلى الأرثوذكسية. تشكل حركة التشوفا (التوبة) التي انتشرت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي على يد مجموعة من الحاخامات الشباب ذوي الشخصية الكاريزمية، اتجاهاً ثقافياً مهماً في مناطق التطوير والأحياء الفقيرة الحضرية في إسرائيل، زاعمة وجود عشرات الآلاف من المهتدين كلياً أو جزئياً. ورغم أنها ليست سياسية بشكل واضح، فقد أعربت حركة "المولود من جديد" عن مواقف سياسية قوية، بما في ذلك الهجمات العدوانية على المحكمة العليا الليبرالية في إسرائيل وتصوير الفلسطينيين -سكان الأراضي المحتلة والمواطنين العرب في إسرائيل على حد سواء- على أنهم ألد أعداء الأمة. ووصف الليبراليون الإسرائيليون، من الأشكناز في المقام الأول، بأنهم متآمرون مع العرب.
وبدافع من كل هذه العوامل، نما اليمين المرن ببطء على مدار ما يقارب عقدين من الزمن. لكن حكومة حزب العمل-ميريتس في الفترة 1992-1996، مع ما بدا وكأنه أجندة سياسية وتشريعية مناهضة لرجال الدين، أيقظت هذه القوة الكامنة. وأدت الحملة اللاذعة التي شنها اليمين المتطرف ضد اتفاقات أوسلو إلى تأجيج الوضع. ومن خلال التركيز بذكاء على "التحالف غير المقدس" بين رابين وبيريز وعرب إسرائيل -"الشركاء السريين" المزعومين لياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية- نجح اليمين المتطرف الإسرائيلي في تعبئة اليمين المرن. وكان لموجة الإرهاب الانتحاري التي ارتكبها إسلاميو "حماس" تأثير مدمر على النفسية الإسرائيلية، حيث عززت هذا التحالف العاطفي ومهدت الطريق لانتصار نتنياهو.
الجناح اليميني الروسي
ولولا الدعم الساحق من يهود الاتحاد السوفياتي السابق الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ العام 1990، لم يكن نتنياهو ليحلم بفوزه بالانتخابات. وأصبح اليهود الروس، الذين يشكلون أكثر من 10 في المائة من الناخبين الإسرائيليين، عاملاً رئيساً في سياسة البلاد، وقد صوت 65 في المائة منهم لصالح نتنياهو في العام 1996. ورغم علمانيتهم المنتشرة وعدائهم تجاه الأرثوذكسية المتشددة، فإن الروس يتشاركون المشاعر اليمينية مع بقية قوى اليمين المرن. لا يستطيع معظم الإسرائيليين الروس التسامح مع خطاب اليسار بسبب ذكرياتهم المؤلمة عن الاتحاد السوفياتي. وبعد تعرضهم لمعاداة السامية الشديدة، فإن عديداً من هؤلاء المهاجرين غير الآمنين يشتركون مع الأرثوذكس المتشددين على نطاق واسع في عدم الثقة بالعرب. وفي حين أن الروس، على عكس اليهود الأرثوذكس المتشددين، ليس لديهم مستوى من الناشطين الشباب الذين يملون أجندتهم السياسية، فإن توجهاتهم اليمينية تتغذى باستمرار من خلال العديد من الصحف اليومية المحافظة المطبوعة بلغتهم الأم. والواقع أن الصحافة الروسية في إسرائيل تشكل العنصر الموحد لمجموعة شديدة التنوع.
ومع علمانيتهم، وعدم تجانسهم، والعدد الكبير لبلدانهم الأصلية، فإن يهود الاتحاد السوفياتي السابق يشكلون الجزء الأكثر ليونة من اليمين المرن. من الممكن أن يكون السلوك الانتخابي الروسي عملياً إلى حد كبير. إن دعمهم لحزب العمل العام 1992 ثم تحولهم بالجملة إلى دعم الليكود العام 1996 يشير إلى مرونة لا تتوافق مع النزعة العقائدية المحافظة. ويسلط صعود حزب "يسرائيل بعليا"، الحزب الجديد الناجح الذي أسسه ناتان شارانسكي، المنشق السوفياتي السابق، الضوء على المزيج الروسي الذي يجمع بين الميول اليمينية والواقعية السياسية. شارانسكي، الرافض السابق الشهير (مصطلح غير رسمي للأفراد، الذين كانوا عادة ولكن ليس حصرياً من اليهود السوفيات، من الذين جرى رفض منحهم الإذن بالهجرة للخارج من جانب السلطات السوفياتية) الذي يشارك نتنياهو في فلسفته السياسية، بالكاد تناول القضايا الوطنية الكبرى -أوسلو والفلسطينيين- في حملته الانتخابية العام 1996، ومع ذلك فاز بسبعة مقاعد. كان مشروع "يسرائيل بعليا" عملاً تجارياً بحتاً، حيث دعا الناخبين الروس إلى انتخاب أعضاء الكنيست الخاصين بهم للحصول على حصة أكبر من الإنفاق الاجتماعي في إسرائيل. ورغم أن خطابهم يظل محافظاً، فإن الروس ليسوا في جيب أحد. وسيتعين على نتنياهو أن يعمل بجد للحفاظ على ولائهم.
نتنياهو والسياسة الجديدة
كان اليمين المرن ليتحول إلى عنصر حيوي في السياسة الإسرائيلية حتى من دون الإصلاحات الانتخابية الدراماتيكية التي جرت في العام 1996، والتي نصت على الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء. وعلى نحو مماثل، ربما كان نتنياهو ليتمكن من هزيمة بيريز حتى في ظل النظام الانتخابي القديم، الذي كان الكنيست بموجبه ينتخب رئيس الوزراء. ومع ذلك، فقد عززت إصلاحات العام 1996 اليمين بصورة عامة واليمين المرن بشكل خاص.
والأمر الأكثر أهمية هو أن النظام الانتخابي الجديد عزز اليمين المرن من خلال إرغام الحاخامات الأرثوذكس المتشددين المناهضين للصهيونية على الاختيار بين اثنين من المرشحين الصهاينة لمنصب رئيس الوزراء، وهو قرار لم يكن من الممكن تصوره في السابق. قبل عقد من الزمن، ربما كان الحكماء منقسمين بين حزبي العمل والليكود، ولكن من المدهش أنهم لم يترددوا كثيراً في العام 1996. إن التهديد بتشكيل حكومة أخرى مناهضة لرجال الدين من حزبي العمل وميريتس، والجاذبية المتزايدة لليمين بين نشطائهم الشباب، جعل نتنياهو المرشح بلا منازع لجميع الحاخامات الأرثوذكس المتطرفين. ومن المفارقة أن انتصار نتنياهو أصبح، على نحو متناقض، انتصارهم. وبمباركة حاخاماتهم الذين يحظون بالاحترام، أصبح نشطاء اليمين المرن الورقة الرابحة لحزب الليكود. من خلال القيام بحملات ليل نهار في كل حي يهودي متطرف، حقق قادة اليمين المرن الشباب نتائج كانت ستثير إعجاب قادة جمعية تاماني هول (ذراع سياسية للحزب الديمقراطي الأميركي). ومن بين الأشكناز الأرثوذكس المتشددين الذين صوتوا في العام 1996، أدلى 95 في المائة بأصواتهم لصالح نتنياهو.
وكان رئيس الوزراء الجديد ممتناً لليمين المرن الذي أعطاه أصواته، لكنه سارع إلى إدراك الثمن المنخفض لدعمه المستمر. ويعرف نتنياهو، الذي يتمتع بمهارات تواصل ممتازة، أن هذه الدائرة الانتخابية العاطفية مفتونة بالخطاب الشوفيني والهجمات على الإرهاب العربي. وعندما تندلع أزمة مع الفلسطينيين أو "حزب الله" أو إدارة كلينتون أو "المتعاطفين العرب" المزعومين في أي مكان، يهرع نتنياهو المحارب نحو الكاميرات. وفي مناسبة أخرى، في اجتماع مع حاخام قبالي سفاردي مسن، استدرج نتنياهو مرة أخرى مشاعر اليمين المرن. وفي لحظة لم يدرك فيها أن الصحفيين كان بإمكانهم سماعه، همس رئيس الوزراء بأن اليساريين الإسرائيليين نسوا كيف يكونون يهوداً ولا يمكن أن يعهد إليهم بأمن البلاد لأنهم على استعداد لقبول العرب الإسرائيليين كشركاء في الحكومة. ورغم الانتقادات المتزايدة في الصحافة، ظل دعم نتنياهو قوياً في استطلاعات الرأي.
كما أصبح اليمين المرن بمثابة حزام الأمان لنتنياهو ضد منتقديه في حزب الليكود. منذ انتخابه، نجح رئيس الوزراء في تنفير عدد مثير للقلق من زملائه في حزب الليكود. ويرجع ذلك جزئياً إلى النجاح غير المسبوق الذي حققه رجل أصغر سناً في الاستيلاء على مقاليد الحزب من السياسيين المخضرمين مثل آرييل شارون، وديفيد ليفي، وإيهود أولمرت، ودان مريدور، وجزئياً بسبب أخطائه السياسية المتكررة، فقد أصبح نتنياهو هدفاً لمشاعر العداء الشديد من حزب الليكود. وكان الرحيل الصريح لمريدور وليفي وبنيامين زئيف بيغن -نجل مناحيم بيغن، مؤسس الليكود- من حكومة نتنياهو سبباً في تقويض سلطته. علاوة على ذلك، فشل نتنياهو في كسب احترام اليمين المتطرف والمستوطنين. وبينما يستفيدون من كراهية حكومة نتنياهو لأوسلو، فإن عديداً من المستوطنين يعتبرون رئيسها انتهازياً غير أمين. وبدعم من اليمين المرن، الذي إما يتجاهل مثل هذه الانتقادات صراحة أو ينظر إليها على أنها مجرد "اقتتال داخلي بين الأشكناز"، يتمكن نتنياهو من الحفاظ على دعم شعبي قوي وإقناع منتقديه من اليمين بأنه ما يزال أفضل لاعب على الإطلاق. وفي عصر التلفزيون والسياسة الافتراضية، يشكل اليمين المرن رصيداً عظيماً لزعيم من طراز نتنياهو.
لكنه مرن
إن السؤال السياسي الأكثر أهمية حول اليمين المرن ليس ما إذا كان نموه سيستمر -بل سيستمر- ولكن ما إذا كان هذا التوسع سيضمن فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وانحراف عملية السلام بقيادة الليكود من دون انقطاع. ومن الأهمية بمكان أن اليمين المرن ليس يمينياً فحسب، بل هو مرن أيضاً. وهذا يعني ضمناً التزاماً ضعيفاً بالقيم الأساسية لليمين التقليدي: سلامة أرض إسرائيل بأكملها والتزام "الصهاينة التجديديين" ببناء المستوطنات. ومن هنا فإن اليمين المرن سيبقى موالياً لليكوديين ما دام ثمن ذلك ليس باهظاً. والدعم الروسي لحزب الليكود هش بشكل خاص. فإذا ارتفعت فاتورة دعم الليكود أكثر مما ينبغي، فإن غالبية اليمين المرن لن تتردد في دعم مرشح حزب العمل الذي يتمتع بمؤهلات أمنية على غرار رابين، مثل زعيم الحزب الحالي، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
ما الذي قد يجعل اليمين المرن يبدل ولاءه؟ السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار تدهور عملية السلام، الذي ينتهي بمواجهة دامية مع الفلسطينيين أو السوريين. من المؤكد أن المتشددين والروس يكرهون العرب ولا يثقون باليسار العلماني، لكنهم ليسوا على استعداد لخوض الحرب بسبب هذه المشاعر. وخلافاً للنواة الصلبة في اليمين الإسرائيلي، المستعدة للقتال من أجل أرض إسرائيل وقبول التضحيات المصاحبة لذلك، فإن معظم الإسرائيليين يعارضون إراقة الدماء من أجل الاحتفاظ بالضفة الغربية أو الحفاظ على مستوطنات غوش إيمونيم. واليمين المرن ينتمي إلى هذه الغالبية. من المرجح بشكل خاص أن تشعر العائلات الأرثوذكسية المتشددة والروسية في الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط بالاستياء من أي حكومة تقود الأمة إلى مواجهة عسكرية مكلفة.
ومع ذلك، فإن الدعم المؤقت لمرشح حزب العمل ليس الخيار الوحيد المتاح لليمين المرن في وقت الأزمات. وهناك اقتراح أكثر جاذبية يتمثل في دعم رئيس وزراء من حزب الليكود -إما نتنياهو أو شخصية أقل تلوثاً مثل أولمرت عمدة القدس الطموح- الذي سيستبق الكارثة المقبلة من خلال قبول التسوية الإقليمية وإقامة سلام معقول. وقد يصبح اليمين المرن جسراً بين المؤيدين العمليين لرئيس الوزراء من الجناح المرن في حزب الليكود ومؤيدي السلام في اليسار. وقد يكون مثل هذا الموقف أفضل لحظات اليمين المرن.

*إيهود سبرينزاك، عمل أستاذاً للعلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، وهو مؤلف كتاب "صعود اليمين الراديكالي في إسرائيل"
*نشرت مجلة "فورين أفيرز" هذا المقال في العام 1998، وترجمته "الإندبندنت" للمساعدة في تسليط الضوء على العوامل التي أدت إلى صعود بنيامين نتنياهو على سلم الحياة السياسية الذي ما يزال يقف عليه اليوم.

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