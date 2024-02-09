التخوف من دولة فلسطينية تقام من طرف واحد دون موافقة إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
بقلم: آنا برسكي 9/2/2024
محافل سياسية في إسرائيل قلقة من نشاط الإدارة الأميركية المكثف للمضي قدما لفكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة وفي قطاع غزة، تحت حكم موحد يقوم على أساس ما يعرف كـ"سلطة فلسطينية متجددة".
وحسب محافل أميركية، تدرس وزارة الخارجية الأميركية الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من مبادرة سياسية شاملة تتعلق باليوم التالي لحكم حماس في غزة.
ماتيو ميلر، الناطق بلسان الخارجية الأميركية، قال مؤخرا "إن الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل. فنحن نؤمن بأن هذا هو الطريق الأفضل لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل، للفلسطينيين وللمنطقة. نحن نفحص جملة واسعة من الإمكانيات، ونبحث فيها مع شركائنا في المنطقة".
كما أن وزير الخارجية انطوني بلينكن هو الآخر وجه تعليماته مؤخرا لفريق من وزارته لإعداد دراسة مرتبة نحو إمكانية اعتراف أميركي أو دولي بدولة فلسطينية من طرف واحد وليس في حوار مع إسرائيل وبالموافقة الإسرائيلية. وقد طرح الموضوع في أثناء زيارة بلينكن إلى إسرائيل، في المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس.
على خلفية المعلومات التي تصل من الإدارة ومن محافل في أوروبا، الذين هم أيضا شركاء في الخطوة، يعرب مسؤولون كبار في إسرائيل عن قلقهم مما يصفونه كـ"عشق إدارة بايدن لفكرة إقامة دولة فلسطينية والاعتراف أحادي الجانب بها كرافعة ضغط على إسرائيل".
وعلى حد هذه المحافل، يزداد مؤخرا حجم الموضوع في جدول الأعمال السياسي للشرق الأوسط لدى الأميركيين والأوروبيين. "لم يعد يجري الحديث عن إطلاق بالونات اختبار أو عن فكرة نظرية. ففكرة الاعتراف بدولة فلسطينية تنال الزخم وتدفع قدما عمليا"، تقول هذه المحافل. "ليس صدفة أن سلسلة من زعماء الغرب أعلنوا مؤخرا عن تأييدهم لإقامة دولة فلسطينية وهذه تتضمن زعماء كانوا يعتبرون يمينيين ومن أكثر المؤيدين لإسرائيل، مثل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا مالوني. ففكرة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية بحثت في مستويات مختلفة وفي محافل مختلفة بما فيها مستويات ومحافل رفيعة المستوى جدا".
في إسرائيل يرون في الإصلاح موضع الحديث تعديلات تجميلية فقط. وحسب مصادر سياسية، فإن "التعديلات لن تغير الأمور التي تحدثوا عنها في إسرائيل -إصلاح جذري في جهاز التعليم، تغيير في مضامين التعليم للتأكد من أن في السلطة الفلسطينية لن يربوا بعد اليوم على كراهية إسرائيل".
سلسلة من المحافل الإسرائيلية تحذر من "حدث سياسي ذي مغزى لا يعالج عندنا كما ينبغي". هذا الأسبوع، ارتفع الخطاب حول المسألة درجة. فقد كتب رئيس حزب أمل جديد الوزير جدعون ساعر في منشور له بأنه "حتى مؤيدي حل الدولتين (وهم برأيي) يجب أن يفهموا ما هو معنى اعتراف دولي من طرف واحد بدولة فلسطينية. هذه ليست دولة فلسطينية باتفاق لإنهاء النزاع. هذه دولة فلسطينية مع استمرار النزاع في ظروف محسنة من ناحيتهم، ودون أن يتخلوا عن حق العودة وعن تطلعهم للبلاد كلها "من النهر حتى البحر"".
بالتوازي، أقرت الهيئة العامة للكنيست، قبل يومين، اقتراحا عاجلا لجدول الأعمال بادر إليه عضو لجنة الخارجية والأمن النائب زئيف الكين من أمل جديد في موضوع "تصريحات ومنشورات في العالم في موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية والحاجة الى استعداد إسرائيلي لتحد سياسي محتمل".
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