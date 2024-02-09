التخوف من دولة فلسطينية تقام من طرف واحد دون موافقة إسرائيل

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: آنا برسكي 9/2/2024

محافل سياسية في إسرائيل قلقة من نشاط الإدارة الأميركية المكثف للمضي قدما لفكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة وفي قطاع غزة، تحت حكم موحد يقوم على أساس ما يعرف كـ"سلطة فلسطينية متجددة".

وحسب محافل أميركية، تدرس وزارة الخارجية الأميركية الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من مبادرة سياسية شاملة تتعلق باليوم التالي لحكم حماس في غزة.

ماتيو ميلر، الناطق بلسان الخارجية الأميركية، قال مؤخرا "إن الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل. فنحن نؤمن بأن هذا هو الطريق الأفضل لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل، للفلسطينيين وللمنطقة. نحن نفحص جملة واسعة من الإمكانيات، ونبحث فيها مع شركائنا في المنطقة".

كما أن وزير الخارجية انطوني بلينكن هو الآخر وجه تعليماته مؤخرا لفريق من وزارته لإعداد دراسة مرتبة نحو إمكانية اعتراف أميركي أو دولي بدولة فلسطينية من طرف واحد وليس في حوار مع إسرائيل وبالموافقة الإسرائيلية. وقد طرح الموضوع في أثناء زيارة بلينكن إلى إسرائيل، في المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس.

على خلفية المعلومات التي تصل من الإدارة ومن محافل في أوروبا، الذين هم أيضا شركاء في الخطوة، يعرب مسؤولون كبار في إسرائيل عن قلقهم مما يصفونه كـ"عشق إدارة بايدن لفكرة إقامة دولة فلسطينية والاعتراف أحادي الجانب بها كرافعة ضغط على إسرائيل".

وعلى حد هذه المحافل، يزداد مؤخرا حجم الموضوع في جدول الأعمال السياسي للشرق الأوسط لدى الأميركيين والأوروبيين. "لم يعد يجري الحديث عن إطلاق بالونات اختبار أو عن فكرة نظرية. ففكرة الاعتراف بدولة فلسطينية تنال الزخم وتدفع قدما عمليا"، تقول هذه المحافل. "ليس صدفة أن سلسلة من زعماء الغرب أعلنوا مؤخرا عن تأييدهم لإقامة دولة فلسطينية وهذه تتضمن زعماء كانوا يعتبرون يمينيين ومن أكثر المؤيدين لإسرائيل، مثل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا مالوني. ففكرة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية بحثت في مستويات مختلفة وفي محافل مختلفة بما فيها مستويات ومحافل رفيعة المستوى جدا".

في إسرائيل يرون في الإصلاح موضع الحديث تعديلات تجميلية فقط. وحسب مصادر سياسية، فإن "التعديلات لن تغير الأمور التي تحدثوا عنها في إسرائيل -إصلاح جذري في جهاز التعليم، تغيير في مضامين التعليم للتأكد من أن في السلطة الفلسطينية لن يربوا بعد اليوم على كراهية إسرائيل".

سلسلة من المحافل الإسرائيلية تحذر من "حدث سياسي ذي مغزى لا يعالج عندنا كما ينبغي". هذا الأسبوع، ارتفع الخطاب حول المسألة درجة. فقد كتب رئيس حزب أمل جديد الوزير جدعون ساعر في منشور له بأنه "حتى مؤيدي حل الدولتين (وهم برأيي) يجب أن يفهموا ما هو معنى اعتراف دولي من طرف واحد بدولة فلسطينية. هذه ليست دولة فلسطينية باتفاق لإنهاء النزاع. هذه دولة فلسطينية مع استمرار النزاع في ظروف محسنة من ناحيتهم، ودون أن يتخلوا عن حق العودة وعن تطلعهم للبلاد كلها "من النهر حتى البحر"".

بالتوازي، أقرت الهيئة العامة للكنيست، قبل يومين، اقتراحا عاجلا لجدول الأعمال بادر إليه عضو لجنة الخارجية والأمن النائب زئيف الكين من أمل جديد في موضوع "تصريحات ومنشورات في العالم في موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية والحاجة الى استعداد إسرائيلي لتحد سياسي محتمل".