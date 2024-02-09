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حماس مجال مناورة لصفقة تبادل الأسرى

2/9/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس عاموس هرئيل 9/2/2024

رد حماس على عرض دولتي الوساطة، مصر وقطر، لصفقة مخطوفين أخرى، تم تسلمه في إسرائيل في منتصف الأسبوع. بعد بضع ساعات تم تسريه بالكامل لعدد من وسائل الإعلام وعلى رأسها صحيفة "الأخبار" اللبنانية المتماهية مع حزب الله. خلافا للانطباع الذي تولد في البداية فإن رد حماس لم يتضمن رفضا مطلقا للاقتراح.
عدد من الخبراء في موضوع "الأسرى والمفقودين" الإسرائيليين يعتقدون أن هذا شكل أرضا خصبة للعمل، ومعه احتمالية معينة للتقدم في المفاوضات. أيضا المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الماضي، مع كل الخدع التي تميز هذا الشخص، لم يعكس رفضا مطلقا للصفقة أو رفضا كاملا لطلبات حماس.
المفاوضات لا تتقدم بالوتيرة التي كان يمكن توقعها، بالتأكيد أمام الخوف الواضح والفوري على سلامة المخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة (أقل من ثلثهم، حسب تقارير في وسائل إعلام أميركية). حتى الآن، هذه هي المرة الثانية التي فيها الانطباع الذي تولد لدى الجمهور فيما يتعلق بالصفقة مختلف عما يحدث فعليا. قبل أسبوعين، بعد قمة باريس بين ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة ودول الوساطة، انتشرت تقارير خاطئة عن اختراقة سريعة. الآن يسود التشاؤم وكأن الصفقة عالقة تماما بسبب طلبات حماس المتشددة. ولكن يبدو أنه ما يزال هناك هامش معين للمناورة.
هاكم ما حدث بالفعل: بعد باريس نتنياهو حرص على تسريب طلبين متشددين لحماس، وهما إطلاق سراح آلاف (المقاومين) والوقف الشامل للحرب، مع انسحاب شامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. بعد ذلك أعلن رئيس الحكومة، بشكل علني، أنه لن يوافق على هذه الطلبات. ولكن رد حماس، كما تم تسلمه في هذا الأسبوع، مختلف قليلا. حماس تتحدث طبقا لاقتراح الوسطاء عن إطلاق سراح 35 مخطوفا لمبررات "إنسانية"، نساء (من غير الواضح إذا كان هذا يشمل المجندات)، كبار سن ومرضى وجرحى. في المقابل مطلوب وقف كامل لإطلاق النار مدته 45 يوما، لكن المطالبة بوقف الحرب والانسحاب الكامل، كما يبدو، موجهة لمرحلة متقدمة أكثر في الصفقة، بعد إطلاق سراح باقي المخطوفين، جنود ورجال أقل من جيل 50 وإعادة الجثامين. وحتى حسب بعض التقارير فإن حماس تريد 1500 سجين في المرحلة الأولى -عدد مرتفع ولكن ليس من شأنه أن يفرغ كل السجون في إسرائيل، مثلما ادعي بأنها طالبت بذلك في السابق. إضافة الى ذلك، من بين طلبات حماس الاخرى هناك أيضا تحسين ظروف السجناء في إسرائيل، أي أن حماس تقدر بأن جزءا منهم سيبقون في السجن.
عمليا، يبدو أن رد حماس يتساوق مع التصريحات السابقة لنتنياهو. فبعد أن أعلن أنه لن يوافق على إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين، هم قاموا بطرح طلباتهم. هذا جزء تقريبا مطلوب في البازار الشرق أوسطي. فعليا، فتحت هنا مرحلة تجسير جديدة، التي فيها تجري مرة أخرى مفاوضات غير مباشرة من خلال وسطاء. حماس أضافت تعديلات طالبت بأنه إلى جانب سلسلة طلبات أخرى يمكن اعتبارها نوعا من كبش الفداء التي مرغوب إخراجها من النقاش في مرحلة مقبلة من المساومة.
هذه شملت أيضا طلبات غير مرتبطة أبدا بالقطاع، مثل تغيير إجراءات الزيارة في الحرم، وهي عملية استهدفت أن تعطي طابعا دينيا للحرب التي سمتها حماس "طوفان الأقصى". ولكن في هذه الأثناء، ليس هناك شك في أن ما هو مهم لقيادة حماس في القطاع أكثر من أي شيء آخر هو التوصل الى إنهاء الحرب. هكذا سيتم ضمان بقاء القيادة والسلطة، وفي الواقع أيضا هذا يشكل نصرا لحماس رغم الدمار والقتل الذي تكبده القطاع بعد الانطلاق الى المغامرة القاتلة المتمثلة بمذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر).
فعليا، المفاوضات ستصل في القريب الى مرحلة حاسمة أخرى، بعد حوالي شهر من تحريكها مجددا (الصفقة السابقة ووقف إطلاق النار لأسبوع انهارت في 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي). مصادر مصرية قالت مؤخرا إنه ما يزال بالإمكان جسر الفجوات. هذا من شأنه أن يكون صحيحا إذا تسامى كل طرف على اعتباراته السياسية. ولكن هذا الأمر يرتبط أيضا بهامش الضبابية الذي سيحافظ عليه الوسطاء في الصيغة النهائية للخطة. إذا تم إبقاء الإعلان غامضا بشأن نهاية مستقبلية للحرب، من دون التزام صريح، ربما أن هذه ستكون صيغة تستطيع الحكومة الإسرائيلية التعايش معها.
نتنياهو وكعادته، لم يبد في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي أي مظهر من مظاهر التعاطف مع الأشخاص الذين اسم عائلتهم ليس نتنياهو. ويواصل التمسك بشعار النصر المطلق الذي كرره عدة مرات في الشهر الماضي في كل ظهور علني له وكأنه شعار أملته عليه روح آرثر فنكلشتاين، مستشاره الراحل.
وأكد للجمهور بأننا على بعد خطوة واحدة من النصر، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى. كبار المسؤولين العسكريين أكثر تحفظا، وبحسبهم، فقد تم بالفعل إحراز تقدم في القتال في الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يعتمد أيضا على الدروس المستفادة حتى الآن. ففي خانيونس، سيطر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وتدريجي على المخابئ والأنفاق تحت الأرض التي كان رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يتولى منها قيادة نشاطات رجاله. غارات عسكرية متكررة في شمال غزة أدت الى قتل العشرات من نشطاء حماس الذين عادوا الى العمل في المنطقة بعد خروج معظم قوات الجيش الإسرائيلي، وما يزال هناك حتى الآن مخيمان للاجئين في وسط قطاع غزة، وبالطبع منطقة رفح. في الحالتين هدد نتنياهو بتفعيل الجيش من الأرض قريبا.
السؤال كالعادة هو؛ هل هذه الإنجازات التكتيكية تتراكم بالتدريج لتصل الى انتصار استراتيجي حقيقي؟ الولايات المتحدة وقفت أمام هذا السؤال في حرب فيتنام، وفرنسا، قبل ذلك ببضع سنوات في الجزائر، وأيضا إسرائيل جربت معضلات كهذه في السابق، في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وحتى الانسحاب في العام 2000، بعد بضع سنوات في عملية "الدرع الواقي" في الضفة الغربية، وفي الانتفاضة الثانية وفي حرب لبنان الثانية في 2006.
النقاش ينقسم، بخطوط عامة، بين الصقور والحمائم.
الذعر الذي بثه نتنياهو في الأسابيع الأولى للحرب اختفى. يبدو مرة أخرى أنه بليغ وواثق من نفسه تماما. ولكن كما تظهر استطلاعات الرأي، فإن أي ظهور له يثير قدرا من العداء بالنسبة لجزء كبير من الجمهور. وحقيقة أنه وحكومته ما يزالون في السلطة بعد مرور أربعة أشهر على المذبحة الفظيعة التي حدثت في عهدهم، هي أمر لا يمكن فهمه. الآن أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه لا ينوي الرحيل.
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقفت على الأجندة صفقة المخطوفين الأولى. نتنياهو، حقا، لم يستجب لتحذيرات كل أنواع المحتالين الذين قالوا إن الصفقة ستوقف وإلى الأبد العملية العسكرية في القطاع. رئيس الحكومة وافق على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بنسبة 3: 1 مقابل إطلاق سراح 110 مخطوفين إسرائيليين وأجانب، معظمهم من النساء والأطفال. هؤلاء المخطوفون تم تخليصهم من بين أنياب الموت. اليوم نحن نعرف من أفواههم بأنهم اجتازوا ظروفا صعبة جدا. المخطوفون الذين بقوا وراءهم يتم احتجازهم في غزة لفترة أكثر من الضعف، بعضهم ماتوا في هذه الأثناء.
في القيادة الإسرائيلية يعرفون أنه لن يكون بالإمكان التوصل الى صفقة أخرى في مثل هذه الشروط المريحة، ربما باستثناء في سيناريو يقوم فيه الجيش بطريقة معينة بمحاصرة الفتحة التي يختبئ فيها السنوار (حتى عندها من المرجح أن يكون حوله درع بشري واق على شكل المخطوفين الإسرائيليين). في الأسابيع القريبة المقبلة سيتم تبادل، هذا ما نأمله، المزيد من المسودات بين الطرفين عن طريق الوسطاء. الاتصال مع السنوار نفسه صعب لأنه موجود في حالة هرب ويختفي في الأنفاق.
إذا تم التوصل الى مرونة في موقف حماس، فإن القرار سيصل الى الكابنت الموسع والحكومة. ولكن حتى قبل ذلك ستجري النقاشات في مجلس الحرب. هناك يعتمد الكثير على مقاربة وزراء المعسكر الرسمي، بني غانتس وغادي ايزنكوت، من الواضح تماما أن في يدهم القرار بشأن هل يحلون الائتلاف بصيغته الحالية، حول الخلاف المتوقع أن يتطور حول الصفقة. في ظل غياب صفقة، فإن انسحابهم من شأنه أن يعطي الضوء لتطور موجة احتجاج واسعة وأكثر شدة ضد نتنياهو وسياسته في الحرب.
في هذه الأثناء العائلات بقيت تقريبا وحدها. في مظاهرات الدعم لها تتم، بالأساس، رؤية المشاركين في احتجاج بلفور وكابلان من الماضي. نتنياهو نجح، أيضا في هذه المرة، في تحويل خلاف أخلاقي وإنساني إلى موضوع يقسم فقط حسب خطوط الفصل بين اليمين واليسار، بين بيبي وفقط ليس بيبي.
ليس فقط الأداء الفاشل للحكومة عشية الحرب (تحت ظل الانقلاب النظامي) وخلاله يتم استقباله بلامبالاة نسبية من قبل الرأي العام، بل هذا يحدث أيضا حول السلوك اليومي الذي يبدو مثل هجوم مستمر على القسم نفسه من الجمهور الذي يتحمل على الأغلب عبء الضرائب والخدمة في الجيش.
هذه الأمور ظهرت في هذا الأسبوع في عدة قرارات وتصريحات، التي من جهة زادت العبء على معظم المواطنين. ومن جهة أخرى، دفعت قدما بتوزيع الأموال والامتيازات على الحريديين والمستوطنين. القطاع الأول تعافى بسرعة من مشاعر الذنب التي دفعت بعض الشباب فيه الى الخدمة العسكرية. وقيادة القطاع الثاني تحاول استغلال إسهام أبنائها في الخدمة وحتى خسائرهم في الحرب في غزة من أجل زيادة طلباتها السياسية المتنامية.
الجيش الإسرائيلي يجد نفسه رغم أنفه خاضعا لعدم المساواة الصارخ، بل ويعمقه. هذا الأسبوع أعلن عن زيادة كبيرة في العبء: زيادة الخدمة الإلزامية للرجال مرة أخرى من 32 الى 36 شهرا؛ وسن الإعفاء من الاحتياط سيتم رفعه من 40 الى 45 سنة، ويتوقع أن يزيد عدد أيام خدمة الاحتياط في السنة ثلاثة أضعاف في هذه السنة (بالمتوسط 35 يوما للجنود و45 يوما للضباط).
الإدارة الأميركية غير مستعدة للتساوق مع الواقع البديل الذي يمليه الوزير بتسلئيل سموتريتش وأمثاله. هذا الأسبوع ثارت عاصفة سياسية صغيرة في إسرائيل عندما تبين أن الأميركيين شملوا في خطواتهم ضد اليمين المتطرف أيضا خطوات اقتصادية شديدة ضد أربعة مستوطنين اتهموا بالتورط في أعمال عنف في الضفة. البنوك في إسرائيل قامت بتجميد حساباتهم وأثارت الدهشة والغضب في أوساط المستوطنين. يبدو أن الإدارة الأميركية تلمح إلى أن هذا فقط البداية، سموتريتش وشريكه ايتمار بن غفير؛ الشخصيتان غير المرغوب فيهما في واشنطن، يمكن أن يكتشفا أنه توجد للأميركيين طرق أخرى للتعبير عن خيبة الأمل.

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