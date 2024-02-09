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حالته الصحية وكهولته.. يلقيان بايدن في حلبة انتخابات صعبة

2/9/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - يبدو أن صحة الرئيس الأميركي جو بايدن باتت موضع تساؤل من قبل العديد من السياسيين والمراقبين داخل الولايات المتحدة الأميركية، بسبب سنه الذي يرى مراقبون أنه ما عاد يسعفه كثيرا كرئيس لأكبر دولة في العالم.
ويرى محللون أن سن بايدن المتقدمة لطالما كانت نقطة ضعفه الكبرى، والتي تعاظمت مؤخرا، مشيرين إلى أن الزلات والهفوات التي يرتكبها ليسب بجديدة، الا أنها الآن عادت إلى واجهة حملته لانتخابات الرئاسة، فقد تكررت هفواته، وخصوصا في ضوء تعليقات مدمرة سياسيا صدرت عن مدع خاص.
وفي السياق اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، تعليقاً على تقرير أصدره المدّعي الخاص المكلّف التحقيق في طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع وثائق سرية، أنّ بايدن "ليس أهلاً" لتولي الرئاسة.
وقال جونسون الذي يعتبر حليفا للرئيس السابق دونالد ترامب إنّ "الرجل الذي يُعتبر أكثر عجزاً من أن يتمّ تحميله مسؤولية سوء إدارة معلومات سرية هو بالتأكيد ليس أهلا لتولي المكتب البيضوي" في البيت الأبيض.
وكان يفترض أن يتلقى الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما نبأ سارا أول من أمس مع إعلان المدعي الخاص المكلف التحقيق في قضية سوء تعامله مع وثائق سرية بأنه لن يلاحق بايدن المرشح لولاية ثانية.
لكن القاضي أرفق تقريره بتعليقات مدمرة سياسيا لجو بايدن الذي يخوض حملة انتخابية في مواجهة الرئيس السابق ترامب الذي يهاجمه منذ فترة طويلة تحديدا بشأن قدراته الذهنية والجسدية.
وقال المدعي الخاص روبرت هور إن هيئة المحلفين ستواجه صعوبة في إدانة جو بايدن، واصفا إياه بأنه "رجل مسن ودود، بنوايا حسنة مع ذاكرة ضعيفة".
ورد بايدن غاضبا في خطاب أعلن عنه في اللحظة الأخيرة مساء أول من أمس في البيت الأبيض قائلا "حسناً، أنا رجل صاحب نوايا حسنة وأنا رجل مسن، لكني أعرف ما أقوم به بحق الله! ذاكرتي بخير"، مندداً بشدّة بما أورده المحقّق في تقريره حول نسيانه تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.
الضرر وقع سياسيا، وسارع خصوم بايدن الجمهوريون إلى استغلال هذه الفرصة، فقد قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون "إن رجلا لا يمكن محاسبته على سوء التعامل مع معلومات سرية غير أهل بالتأكيد للمكتب البيضاوي".
من جهته قال البرلماني الجمهوري عن أوكلاهوما كيفن هيرن إن "رجلا مسنا ذاكرته ضعيفة يجب ألا تكون لديه شيفرة السلاح النووي".
وطالبت شخصيات من المعسكر الجمهوري بتطبيق البند 25 من الدستور الذي يتيح إنهاء مهام الرئيس في حال لم يكن قادرا على توليها.
وقالت مارجوري تايلور غرين الموالية لدونالد ترامب إنه "إذا لم يكن جو بايدن قادرا على مواجهة محاكمة، فهو بالتأكيد غير قادر، عقليا، على أن يكون رئيسا للولايات المتحدة".
كل شيء يشير إلى أن جو بايدن سيواجه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الرئيس الجمهوري السابق الذي أطلق عليه في الماضي لقب "جو الناعس" ويعمد إلى تقليده خلال تجمعاته الانتخابية، فيصوره كخصم تائه ومشوّش.
ويبدو أن الناخبين أقل اهتماما بعمر المرشح الجمهوري (77 عاما) الذي يمر أيضا بلحظات من الارتباك، لكنها لا تحدث ضجيجا كبيرا مثل تصريحات جو بايدن غير المفهومة أحيانا.
فقد تطرق هذا الأخير على سبيل المثال في نهاية الأسبوع الماضي إلى محادثة قال إنه أجراها في 2021 خلال قمة مجموعة السبع مع الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران الذي توفي منذ فترة طويلة.
وارتكب هفوة أخرى الأربعاء الماضي، إذ قال إنه تحدث في نفس الاجتماع الدولي مع المستشار الألماني السابق هيلموت كول الذي توفي عام 2017.
كل واحدة من هذه الهفوات تعيد إحياء الجدل حول سن الرئيس الأميركي وقدراته.
وكان طبيبه أكد في تقرير مفصل جدا نشر قبل سنة أن بايدن "في وضع صحي جيد".
لكن علامات التقدم بالسن تظهر فعليا على الرئيس الأميركي بشكل متزايد، فمشيته متصلبة ونظرته مشتتة في بعض الأحيان، وهو الآن يستقل أقصر سلم في غالب الأحيان للصعود إلى طائرته.
وفي استطلاع حديث نشرته شبكة "إن بي سي" NBC عبر 76 % من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم بشأن قدرة جو بايدن الجسدية والعقلية على تأدية ولاية ثانية مقارنة بـ48 % فقط بشأن دونالد ترامب.
ودافع الديمقراطي الذي طرح فكرة أن يكون رئيسا انتقاليا خلال حملته الانتخابية عام 2020، عن قراره الترشح مرة أخرى أول من أمس.
وقال: "أنا أكثر شخص مؤهل في الولايات المتحدة لأكون رئيسا وأنجز المهمة".
بعد ذلك، وخلال حديث مع صحفيين أخطأ جو بايدن مرة أخرى في اسم رئيس دولة.
وردا على سؤال حول الحرب في غزة، تطرق إلى إجراء محادثات بشأن المساعدة الإنسانية مع "رئيس المكسيك، السيسي" فيما كان في الواقع يريد الإشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال أنه أقنع "السيسي" بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات للمدنيين في غزة.
وردت الرئاسة المصرية، أمس على تصريحات بايدن المتعلقة بغلق مصر لمعبر رفح، ما حال دون دخول المساعدات، مؤكدة أنه "منذ اللحظة الأولى فتحت مصر معبر رفح دون قيود أو شروط".-(وكالات)

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