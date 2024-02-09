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استثمارات الإعمار الأوروبي في الأردن تهبط %56

2/9/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة عمان- هبط إجمالي الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في الأردن، خلال العام الماضي، إلى 62 مليون يورو مقارنة مع 141 مليونا في العام قبل الماضي، وفق ما أظهر تقرير البنك السنوي للعام 2023 الخاص بمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
ومع هذا الانخفاض، يكون حجم استثمار البنك في الأردن، قد تراجع بنسبة 56 % خلال فترتي المقارنة.
وينشط البنك في الأردن منذ العام 2012، واستثمر أكثر من 1.9 مليار يورو في أكثر من 70 مشروعا.
وبحسب تقرير البنك، تم استثمار هذا المبلغ في 16 مشروعا تم تنفيذ ما نسبته 61 % منها في القطاع الخاص، وتركزت 45 % من هذه الاستثمارات في قطاع البنية التحتية المستدامة.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادا عبر ثلاث قارات.
كما تضمنت الاستثمارات حزمة تمويل تمزج بين منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 41.3 مليون يورو، تم تخصيص جزء منها لبناء منشأة خزان الصرف الصحي في الغباوي، وذلك بهدف تحسين وزيادة خدمات معالجة المياه والصرف الصحي في الأردن للمجتمعات المحلية واللاجئين السوريين الذين يستضيفونهم.
وأوضح التقرير، أنه لتشجيع الاستثمار الأخضر في الأردن، أصدر البنك خلال العام 2023 قرضًا بقيمة 15 مليون دولار أميركي لبنك الإسكان، تم تقديمه من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها من قبل البنك في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، خلال العام الماضي، قد بلغ حوالي ملياري يورو، إذ تم تنفيذ 93 % منها في القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم توجيه التمويل من خلال 42 مشروعًا وخطوط متعددة لتيسير التجارة، وأن 45 % من هذه المشاريع شاملة للجنسين.
وأكد التقرير أن منطقة جنوب وشرق المتوسط ككل، واصلت الاستفادة من الدعم القوي من البنك والجهات المانحة الشريكة له، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والحساب المتعدد للمانحين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر ، ومرفق التمويل الميسر العالمي والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى.
وبين التقرير أن الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات تم ضخها في مصر، إذ قدم البنك ارتباطات جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو في 16 مشروعا، 96 % منها في القطاع الخاص، كما ركز حوالي ثلثيها على المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي.
وبحسب التقرير، فإن الحصة الصغرى من هذه الاستثمارات تم ضخها في الضفة الغربية وغزة ولبنان، وتمثل دعم البنك للأراضي الفلسطينية في تنمية الأعمال التجارية الصغيرة من خلال خطوط الائتمان والتسهيلات التجارية التي تتوسط فيها البنوك المحلية.
ولفت التقرير إلى أنه خلال الفترة الواقعة بين 2017-2023، قام البنك بتمويل 22 معاملة داخل الأراضي الفلسطينية بقيمة 90 مليون يورو، كما قدم الدعم الاستشاري لـ128 شركة صغيرة.
كما أطلق البنك برنامج Star Venture، لمساعدة الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية على تحسين أداء أعمالها والنمو وإطلاق العنان لإمكاناتها.
وفي لبنان، واصل البنك دعم واردات السلع الأساسية من خلال برنامج تيسير التجارة. وفي إطار برنامج المشورة للشركات الصغيرة، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، قدم البنك أكثر من 110 مشاريع استشارية للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، ليصل المجموع إلى أكثر من 330 مشروعا استشاريا حتى الآن.
وبين التقرير أنه حرصا منه على تحسين الإطار القانوني لمشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم في المستقبل، أسهم البنك أيضا في صياغة قانون الطاقة المتجددة اللامركزية الذي وافق عليه مجلس النواب اللبناني في كانون الأول (ديسمبر) 2023.
أما في المغرب، فاستثمر البنك 391 مليون يورو في 15 مشروعا. ووصلت حصة استثمارات القطاع الخاص إلى مستوى قياسي بلغ 93 % في العام 2023، في حين أن 47 % من المشاريع كانت شاملة للجنسين.
ولفت التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تضاف إلى البرنامج الأولي للإغاثة والحفاظ على سبل العيش الذي أعلن البنك عن تقديمه في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وبلغت قيمة البرنامج 250 مليون يورو سيتم تنفيذه على مدار العامين المقبلين. ويأتي البرنامج في إطار سعي البنك إلى تلبية احتياجات إعادة الإعمار الفورية والطويلة الأجل، مع دعم جهود الحكومة المغربية لتسريع التنمية الاقتصادية والتكامل في المنطقة المتضررة.
وكشف التقرير عن ضخ البنك استثمارات جديدة، خلال العام الماضي، في تونس بقيمة 213 مليون يورو، تم استثمارها في 8 مشاريع؛ حيث استثمر 80 % منها في القطاع الخاص، و50 % من المشاريع المنفذة في تونس شاملة للجنسين.
كما أطلق البنك، العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار، منصة استثمار جديدة في تونس (متكامل للمستثمرين)، وذلك بهدف تحسين تجربة المستثمرين والمنظومة الاستثمارية ككل، وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل.

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