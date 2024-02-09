Friday, 09 February 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منح علاوة للممرضين %35 والتمريض تعترض

2/9/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات ومحمد الكيالي عمان - في وقت وافقت فيه وزارة الصحة على أسس تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والخاص بمنح الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات العاملين بنظام الورديات، مكافأة مالية شهرية بنسبة 35 % من الراتب الأساسي والعلاوة الفنية التخصصية بدلا عن علاوة العمل الإضافي التي يتقاضونها في مستشفيات وزارة الصحة، اعترضت واستهجنت نقابة الممرضين هذه الزيادة، معتبرة بأن ما حدث تخبط إداري وإرباك للعمل في المستشفيات.
وشملت الأسس الجديدة 4 بنود تتعلق بتعريف الفئة المستحقة للمكافأة المالية الشهرية، ورؤساء الأقسام السريرية والوحدات التخصصية ورؤساء التمريض، ممن يمارسون العمل التخصصي الفني، بينما رفضت "الممرضين" أسس منح المكافأة وتحركت للرد عليها.
وقال مجلس النقابة، في بيان له، إنه يستهجن أسس منح مكافأة مالية شهرية 35 % للتمريض والقبالة والتي صدرت عن اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة لهذه الغاية.
وأشار الى أن ما أصدرته اللجنه لا يحقق الفائدة الفنية والإدارية للوزارة، ويربك العمل في المستشفيات، وما هو إلا تخبط إداري للتأثير معنويا على مسؤولي التمريض ورؤساء الأقسام.
وقرر نقيب الممرضين خالد رابعة دعوة مجلس النقابة لاجتماع طارئ الاثنين المقبل، لوضع استراتيجية للرد على هذه القرارات، والتشاور حول المطالب الأخرى للتمريض التي وعدت الوزارة بها في اجتماعها مع النقابة. مشيرة الى أنه سيعقب اجتماع المجلس، اجتماع مع ممثلين عن القطاع العام ومدير التمريض لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضحت النقابة، أن الأسس وضعت في ظل غياب مدير مديرية التمريض أو مندوب يمثلها في اللجنة المعنية بشؤون التمريض، وأن هذا لم يكن مستغربا، كونه مكررا من الوزارة، إذ يجري تشكيل لجان واتخاذ قرارات عن فئة التمريض دون الرجوع لممثل عنهم بالوزارة نفسها، يعلم طبيعة عمل هذه الفئة، وأن هذا لا يصح فنيا ولا إداريا.
وأضافت النقابة، ان هذه العلاوة أقرت للتمريض والقبالة ممن يعملون في ملاك الوزارة بالأماكن التي تعمل بنظام الورديات بساعات عمل 45 ساعة، وبناء عليه صرف لهم من أيلول (سبتمبر) 2022، وهذا حق قديم للتمريض والقبالة، حرموا منه، على غير الفئات التخصصية الأخرى بالوزارة.
وأشارت إلى أن تحديد طبيعة العمل للكوادر على الشفتات بنسب معينة من اللجنة، خطأ إداري فادح، لأن طبيعة توزيع الكوادر على الشفتات تختلف من مستشفى إلى آخر ومن قسم إلى آخر، لعوامل عدة، منها: عدد الكوادر المتوفرة وأماكن العمل والسكن، وعدم ثبات التمريض في قسم معين طوال خدمته، بحيث تكون هذه العملية مرتبطة برئيس القسم المباشر بناء على ما يتوفر.
ولفتت الى أن إلزام رؤساء الأقسام ومساعد مدير المستشفى لشؤون التمريض في العمل على الشفتات المسائية فنيا، ليس له أي هدف فني أو إداري، ولا يتناسب مع الوصف الوظيفي الذي يعمل به.
وكانت الأسس ألتي أقرتها الوزارة انطلقت من قرار لمجلس الوزراء، وتتضمن تعريف القيمة المستحقة للمكافأة المالية الشهرية من الراتب الأساسي والمهارة الفنية التخصصية، ويشمل رؤساء الأقسام والمهارات التخصصية في العمل بمستشفياتها.

MENAFN09022024000072011014ID1107834148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث