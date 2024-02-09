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توجه لإدارة وحماية مستدامة لمصادر المياه السطحية

2/9/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - في ظل استمرارية تعاظم المخاوف، إزاء تلبية المتطلبات الآمنة والعادلة عبر المياه السطحية، تسعى إجراءات وزارة المياه والري، لتحقيق إدارة وحماية مستدامة لمصادر المياه السطحية وبنيتها التحتية، توازيا وزيادة حجم المياه السطحية المخزنة.
ورغم توقعات نشرها تقرير صدر مؤخرا عن مجلة "نيتشر" العلمية، وحصلت "الغد" على نسخة منه، حول صعوبة توفير إمكانية الوصول الأساسية إلى المياه لجميع الناس من أحواض المياه المحلية مع تلبية المتطلبات الآمنة والعادلة للمياه السطحية، تواءمت سياسات الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، من خلال خطة عمل وإجراءات محددة بهذا الخصوص.
وأكدت تلك المحاور، ضرورة الوصول لأهداف رفع الاستثمار في مشاريع صيانة وتحديث مرافق المياه السطحية، وحماية البنية التحتية للمياه السطحية، وتطوير برامج المراقبة والإدارة لكمية ونوعية وحماية المياه السطحية.
وتنسجم مخاوف التقرير الذي حمل عنوانه "العيش ضمن حدود نظام الأرض الآمنة والعادلة للمياه الزرقاء"، مع تقرير أممي آخر صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إذ حذر الأخير من تهديدات تأثيرات تغير المناخ، المؤدي أيضا لزيادة الإجهاد المائي، وهو النسبة بين الطلب على المياه والإمدادات المتوافرة المتجددة، متوقعا بأن يكون 35 مليون طفل إضافي، معرضين لمستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً من هذا الإجهاد بحلول العام 2050، بحيث ستشهد المنطقة العربية، وجنوب آسيا، أكبر التحولات في هذا المجال.
وأشار تقرير "اليونيسف" الى أهمية الاستثمار في خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، معتبرا بأنه "خط دفاع أمامي أساسيا لحماية الأطفال من تأثيرات تغير المناخ".
وكانت دراسة رسمية أعدتها "المياه" بالتعاون مع إدارة مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الفني بعنوان "التقييم السريع لنتائج التراجع.. توافر الموارد وقابليتها للاستغلال.. البنية التحتية لإمدادات المياه" في العام 2020، قدرت انخفاض الجريان السطحي للمياه السطحية على المدى الطويل بنحو 15 %، أي من حوالي 400 مليون م3 سنويا إلى حوالي 340 مليون م3 سنويا خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لذلك، سيتناقص توافر الموارد المائية التقليدية الداخلية على المدى الطويل بشكل أكبر من المستويات الحالية، وفق دراسة "المياه".
وتتعاظم الدعوات في هذا الإطار، نحو أهمية الاستثمار في مصادر المياه غير التقليدية، وانتهاج إجراءات تصب بتغيير النهج الحالي لتخزين المياه، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة، ووضع قيود على الإفراط باستخدام المياه وتخفيض فاقد المياه.
ويولي جلالة الملك عبدالله الثاني، قضية خفض الفاقد المائي بالمملكة أهمية قصوى، عبر توجيهاته لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وخفض الفاقد المائي، والتصدي للاعتداء على المصادر المائية، وعدم التهاون بالتعامل معها.
وتسعى استراتيجية الحد من الفاقد المائي لتخفيض نسبة الفاقد لأقل من 25 % على الصعيد الوطني بحلول العام 2040، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة.
ووفق البيانات الإحصائية ذات العلاقة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه في الأردن 47 %، ما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، وإدارة أفضل للطلب.

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