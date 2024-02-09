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دعوة مواليد 1951 لاستلام تصاريح الحج

2/9/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - تستعد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لدعوة مواليد العام 1951 ممن سجلوا تسجيلاً أولياً للحج ولم يؤدوا الفريضة سابقاً، لمراجعة مديريات الأوقاف، لاستلام التصاريح الخاصة بالحج للموسم المقبل، بحسب مصدر مطلع بالوزارة.
وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه لا كوتات للوزراء أو الأعيان أو النواب لموسم الحج المقبل، مشيراً إلى أن التصاريح ستسلم لمستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط.
ورجح المصدر، أن تبلغ تكلفة الحج ضمن الفئة العادية للعام الحالي نحو 3200 دينار، موضحا أنها قد تزيد بشكل بسيط، مبينا أن الوزارة لا علاقة لها برفع الأسعار، فالتكاليف ارتفعت، وهي تبحث دائما عن أفضل الخدمات مقابل أسعار مناسبة للحجاج.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د.محمد الخلايلة، قال في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إن موسم الحج المقبل سيكون في إطار جديد ومميز من الخيم التي تستخدم للمرة الأولى، بالإضافة لخدمات التكييف والطعام.
وأضاف، أن الوزارة أنهت استئجار مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن فنادق تعادل 3 و4 نجوم وتبعد 1500م عن الحرم، بالإضافة لفنادق تصل لفئة 5 نجوم وتبعد 2000م عن الحرم، كما تعاقدت مع مخيمات الحجاج في منى وعرفات، بالإضافة للاتفاق على تقديم خدمات الإعاشة، وتأمين وسائل النقل وغيرها من الأمور اللوجستية التي تهم الحجاج.
وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تذلل العقبات أمام الحجاج الأردنيين وتوفر أفضل الخدمات لهم، وهو ما بدأت به مبكرا بتوقيع الاتفاقيات مع الشركات والجهات في الجانب السعودي، حرصا منها على تجربة مميزة للحاج الأردني.
ويبلغ عدد الحجاج العام الحالي من الأردن 8 آلاف حاج، كما كان في العام الماضي، و4500 حاج من عرب الـ48 الذين يحجون عن طريق الأردن.
وخلال فترة التسجيل الأولى للحج، تقدم 22 ألف طلب في الأردن لمواطنين يرغبون بتأدية الحج في موسم العام الحالي، في وقت استكملت الوزارة الكثير من التعاقدات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأنهت الوزارة 80 % من الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي، وهذا مبكر جدا، لتكون على أهبة الاستعداد قبل حلول الموسم.
وأكد الخلايلة وجود ضغط وضيق في مخيمات منى وعرفات، لأن هذه المناطق لا تتسع لعدد كبير من الحجاج، والمساحة المخصصة لكل حاج في منى صغيرة جدا، ما يمنع تقديم خدمة مثلى في خيام منى.
وقال الخلايلة إن الوزارة خلال مفاوضاتها مع الجانب السعودي، حاولت أخذ أكبر مساحة ممكنة للحاج الأردني في مشعر منى، إضافة إلى مكان قريب وأفضل من المكان الذي كانت فيه بعثة الأردن في الأعوام الماضية.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والحج والعمرة السعودية، خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، بحث فيها ترتيبات الحج للعام 2024 وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج الـ48.

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