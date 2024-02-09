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قلة الأجور وارتفاع كلف رعاية الأطفال والنقل تضعف مشاركة المرأة في العمل

2/9/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان– في وقت يدرس فيه البنك الدولي، تمويل مشروع يهدف لتمكين المرأة في سوق العمل قدره 250 مليون دولار العام الحالي، يرى خبراء أن السبب الرئيس وراء ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة، تكمن في قلة الأجور مقابل ارتفاع كلف رعاية الأطفال والنقل. بالإضافة لعدم توفر حضانات مدعومة للأمهات العاملات، وبنية تحتية مناسبة تقلل من فرص المرأة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية.
يشار إلى أن مشروع البنك الدولي يحمل عنوان "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن"، ويهدف لـ"معالجة ما تواجهه النساء من قيود للدخول والبقاء في سوق العمل بشأن ظروف مكان العمل، والشمول المالي، والنقل، والحضانات".
وسيركز المشروع المقترح على 4 أبعاد رئيسة، تماشيا مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة والتزامها بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتوسيع النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، وهذه الأبعاد هي: تعزيز بيئة قانونية وبيئة عمل أكثر تمكينا، تعزيز الإدماج المالي للمرأة وريادة الأعمال، تحسين السلامة في وسائل النقل العام، وتوسيع الوصول لخدمات رعاية الأطفال عالية الجودة.
مديرة برامج العمل اللائق للمرأة، في مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ريم اصلان، قالت إن هناك دراسات لمنظمة العمل الدولية، تبين أن المشاركة المنخفضة للنساء في سوق العمل، لها الكثير من العلاقة بجودة الوظائف المقدمة والمتاحة.
وعامل آخر حاسم، برأي أصلان هو حقيقة أن العمل الرعائي غير المدفوع يجري بشكل رئيس من النساء، نتيجة القيود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا يعني أن معدلات المشاركة المنخفضة للنساء، تعكس بان توفر فرص العمل محدودة، ما يؤثر سلبا على قدرة النساء على كسب المال والأمن الاقتصادي لهن.
وبينت أصلان أنه في المستقبل عبر التعامل مع هذه العقبات وغيرها، مثل تعديل التشريعات لتتواءم مع معايير العمل الدولية كتوفير: إجازة أمومة وأبوة أطول، وإجازة والدية وأسرية مدفوعة الأجر، ومراكز رعاية ذات جودة عالية ومدعومة، وأجور عادلة، وبيئة عمل آمنة ومستقرة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، سيكون هناك تأثير برفع معدلات مشاركة النساء في سوق العمل، وتقليل الفجوة بين الجنسين بوتيرة أسرع بكثير مما هو متوقع حاليا، وسيساهم ذلك أيضا بزيادة نمو القوة العاملة عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت إلى أنه في العقدين الماضيين، لم يترجم التقدم الكبير للنساء في التعليم إلى تحسين وضعهن في العمل، ويرجح بأن نسبة النساء العاطلات عن العمل ستظل كذلك، وستبقى النساء تواجه فرصا أقل للمشاركة في السوق، وعندما تتاح لهن فرص عمل، يتعين عليهن غالبا قبول وظائف منخفضة الجودة، وفق دراسات المنظمة.
وكان التقدم المحرز في التغلب على هذه العقبات بطيئا ومحدودا في عدة دول، ومنها الأردن. حتى في بلدان استطاعت زيادة مشاركة المرأة في السوق، لكن تظل جودة وظائف النساء موضع قلق.
وأشارت أصلان إلى أن الأردن، وضع العقد الماضي تشريعات تدعم عمل المرأة، وهناك جهود حكومية ونقابات عمالية وجهات تمثل أصحاب العمل، تطبق التشريعات الحديثة بالتعاون مع مؤسسات مختصة، لتحقيق العدالة والعمل اللائق والآمن للنساء.
وما تزال مشاركة المرأة في السوق الأردني من بين أدنى المعدلات في العالم (15 %) مقارنة بـ65 % بين الرجال، كما أن ربع النساء في القوى العاملة عاطلات عن العمل، مقارنة بالرجال (16 %).
وأثرت جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة، فانخفضت مشاركتهن في القوى العاملة من 17.3 % عام 2017 إلى 14.2 % عام 2020، ثم 13.9 % عام 2022، مصحوبة بزيادة في معدلات البطالة.
من جانبه قال المتخصص في علم الاجتماع والتنمية د. حسين الخزاعي الأكاديمي، إن السبب الحقيقي في ضعف مشاركة المرأة في السوق، ارتفاع نسبة العاطلات عن العمل والتي تشكل نحو 31 %، وأن نحو 84 % منهن يحملن البكالوريوس، وبالتالي تزيد شروط أصحاب العمل والتفضيلات في التعيين.
وأوضح الخزاعي أن توفر أعداد كبيرة من العاطلات عن العمل، تجعل صاحب العمل يتحكم بالتوظيف ووضع الشروط من حيث الأجر وساعات العمل، بمعنى آخر "إذا لم يعجبك العمل يوجد غيرك كثيرات".
والسبب الثاني لضعف مشاركة المرأة في السوق برأي الخزاعي، الدخل الشهري القليل المتأتي من العمل، مشيرا إلى نسبة كبيرة من الموظفين يحصلون على راتب متدن (أقل من 300 دينار).
وأضاف أن التي تريد أن تعمل تحسب الجهد والوقت وكلفة التنقل والمواصلات والمصاريف التي تترتب عليها، وإذا كانت أعلى أو مساوية للراتب الشهري، فلن تعمل وتفضل المكوث في البيت. الى جانب طبيبعة ظروف العمل والحماية الاجتماعية والبيئة المتوفرة فيه، كذلك توفر حضانات قدر المستطاع، أو دعم وجودها في المؤسسات لأجل الأمهات العاملات.
بدورها قالت عضو الفريق التنفيذي لمؤسسة "صداقة" سهر العالول، إن انسحاب النساء من السوق، له أسباب هيكلية أساسية، كارتفاع العبء الرعائي على النساء وعدم توفر بنية تحتية من حضانات ودعم لها، بحيث تستطيع وضع ابنائها في الحضانات لتخرج للعمل.
وأضافا العالول أيضا، عدم توفر المواصلات والنقل وكفاءة النقل الفعالة المناسبة للدخل، لذلك فإن 40 % من نساء الأردن يرفضن، أو يعزفن عن الوظيفة لعدم توفر مواصلات.
ولفتت أيضا إلى أن عدم تكافؤ الأجور وعدم توفر الحمايات الاجتماعية الكافية من تأمينات صحية وعدم خضوعهن للضمان، وضعف الأجور، مشيرة إلى أن متوسط الأجور للنساء أو الرواتب التقاعدية، تكون نحو 500 دينار تقريبا، فهذا الاجر لا يعكس حجم التعب او حجم الجهد المبذول في سوق العمل، لذا فإن انحساب النساء من السوق، وبقائهن في البيوت أوفر لهن من تحمل عبء وكلفة المواصلات وقلة الأجور.
وتوضح أهمية وجود الحمايات والقوانين التي تمنع من العنف والتحرش، مشيرة إلى أنها موجودة في القانون كبدايات ولكنها غير كافية، وبالتالي فهذه الاسباب والعقبات، تشكل تحديات هيكلية، تمنع النساء من دخول السوق.
وترى العالول، أن أساس المشكلة ولبها، هو العبء الرعائي، فالنساء الأمهات يتحملن أكثر من الرجال بنحو 3 أضعاف الرجل، ولكن للأسف هذا الأمر غير معترف به، وكأنه عمل تقوم به النساء كجزء من دورهن أو متوقع منهن، وبالتالي يصبح عليهن أعباء مضاعفة.

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