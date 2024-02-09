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كارثة الأرض تتفاقم

2/9/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


ما أعلنه مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي مؤخرا، من أن شهر كانون الثاني (يناير) الماضي سجل أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق حول العالم مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، هو كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لما سيلاقيه البشر، وغيرهم من الكائنات، من أهوال مناخية هذا العام، وفي الأعوام القادمة، إذا ما استمرت درجات الحرارة بالارتفاع، في ظل عجز البشرية عن كبح جماح هذا الأمر، وهم السبب الأول لذلك بفعل جشعهم اللامحدود في استهلاكهم الجنوني للوقود الأحفوري، من نفط وغاز وفحم، وأنشطتهم الصناعية المناهضة للبيئة، وتأثيرات كل ذلك في زيادة مستويات الغازات الدّفيئة حول العالم، حتى تجاوز تأثيرها حاجز اتفاقية باريس، التي أبرمت في العام 2015، "والتي نصت على ألا تزيد درجات الحرارة حول العالم على 1.5 درجة مئوية كمتوسط طويل الأجل".
المصيبة أن حقيقة ما تقدم تأتي بعد أن أعلن المصدر نفسه، قبل أسابيع، أن الأرض سجلت في العام 2023 أكثر الأعوام سخونة في تاريخها الحديث، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 16.77 درجة مئوية.
هذا كله يعني منطقيا أن كوكبنا الأزرق دخل في منحنى خطير لارتفاع درجات حرارته، وأن وتيرة الكوارث الطبيعية، من موجات حرارة وجفاف وحرائق غابات هائلة وارتفاع منسوب مياه البحر بسبب ذوبان الصفائح الجليدية وفقدان تدريجي للحياة البرية، وتأثيرات كل ذلك على موارد المياه والإنتاج الزراعي والخدمات الصحية وغيرها الكثير، في مختلف أنحاء الأرض، ستتفاقم بشدة.
ولأن "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، كما يقال في الأمثال، فإن على حكومات وقادة العالم العمل بوتيرة صاروخية للوصول إلى الحياد الكربوني وصفر الانبعاثات المسببة لاحترار الأرض، بعيدا عن سياسات التسويف والمماطلة، وفق أجندة معلنة وآليات قابلة للتطبيق وجدول زمني محدد.
على البشرية جمعاء إيلاء الأمر الأهمية القصوى قبل فوات الأوان، واعتماد سياسات رفيقة للبيئة فعلا لا قولا فقط، وإن لم يكن الأمر كذلك، فستثور الأرض أكثر في وجوهنا جميعا، وقد يصل الأمر حد البدء بانقراض الكائنات الحية واحدة تلو الأخرى، وصولا بعد مئات، إن لم تكن عشرات السنين، إلى انقراض البشر أنفسهم!
هذا ليس ضربا من الخيال إذا ما أمعنا النظر في توقعات الكثير من الجهات العالمية المختصة، ومنها التحليل الذي صدر الشهر الماضي عن منتدى دافوس العالمي، والذي حذر "من أن الكوارث الطبيعية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار، وفقدان نحو 14.5 مليون شخص بحلول العام 2050".
هذا إضافة إلى توقعات علماء بخسارة أصناف من النباتات مع ارتفاع درجات الحرارة القاسية، ومنها ما هو مهم بالنسبة لنا، مثل الموز والأرز والقهوة والبطاطا. تخيلوا عالما بلا هذه المنتوجات؟!
لا بد لنا أن نعي حقيقة أن الأرض ضاقت بنا ذرعا، وإن لم نرحمها ونحن الأضعف، فلن ترحمنا وهي الأقوى. وفي ذلك خلاصة القول والغاية.

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