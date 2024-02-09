Friday, 09 February 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يوبيل الملك الفضي

2/9/2024 2:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

25 عاما مضت على تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم. نظرة لتلك الأعوام وأحداثها تستحضر للذاكرة الحكمة أن البحار الهائجة يخوض غمارها القادة العظام. الملك أقدم زعيم عربي تنطبق عليه هذه الحكمة، فقد روض الصعاب وتحداها، وقاد بلاده نحو الأمان، واصل بناء الأردن الشامخ العظيم، ليصبح وطننا نفاخر به، حرص على أن يكون الأردني مرفوع الرأس والشكيمة، عزز مناقبيته من شرف ونبل وإيثار ومروءة وسماحة وشهامة واعتدال ووسطية وموضوعية وشجاعة وصدق، فكانت هذه صفات الأردني من مليكهم لأصغر واحد منهم. في تاريخنا، كيفما تكونوا يولى عليكم، ويا له من شرف أن يكون ولي أمرنا ملك يمثل أعمق ما في الأمة من نواميس، يحمل على كتفه إرث حكم يمتد لما يزيد على 1400 عام منذ عترة النبوة وما قبلها، فالهاشميون أصحاب أقدم حكم في شرق المتوسط وثاني أقدم عائلة حاكمة بالعالم.
استلم الحكم 1999، وبعد أشهر اندلعت الانتفاضة الثانية. بعدها بعام حدثت الهجمات الإرهابية في أميركا لتبدأ الحرب ويدخل الإقليم حالة من اللااستقرار. كان الملك بالطريق لمركز جيمس بيكر للسياسات في جامعة رايس عندما حدثت الهجمات، فعاد وبعد عام ألقى خطابه الشهير هناك معلنها مدوية أن هذا ليس صراعا بين الحضارات وأن الإسلام من الإرهاب براء. كان للخطاب أثر عظيم على الأميركيين العرب، عشقوا الملك، وقد شاهدت هذا بأم عيني عندما كنت محاضرا في جامعة رايس. بعد عامين وقع احتلال العراق وكان تسونامي ما نزال نعيش تداعياته. حاول الملك إيقاف الحرب حاثا الأميركيين على التفكير باليوم التالي لها لكن دون جدوى. ثم 2006 حرب حزب الله إسرائيل، ثم 2008 الأزمة الاقتصادية العالمية التي عمقت من جراحنا الاقتصادية. ثم بدأ الربيع العربي ليتحول بسرعة الى خريف سالت فيه الدماء بشوراع المدن العربية إلا الأردن، فحكمة القيادة كانت صارمة لا تريد نقطة دماء واحدة، فبات تعامل الأردن مع الربيع العربي يدرس في المعاهد الاستراتيجية. بعدها بدأت الحرب الأهلية في سورية وتداعياتها المهولة على الأردن، فاستقبل اللاجئين وحارب الإرهاب، فالملك أعلنها بشجاعة أننا الأولى بمحاربة الإرهاب لأنه يرتكب باسمنا. ثم أتت كورونا وأخيرا الحرب الظالمة على الفلسطينيين في غزة والضفة.
الملك خاض كل هذه التحديات وما يزال، وقد كان لشجاعته وحكمته أكبر الأثر في تطويع الأزمات، في الملمات قائدا صلبا قويا، يقدر الإنجاز والصدق في الفعل والقول، ومن هنا يأتي عشقه للعسكر والأمن، فهو منهم وهم منه. يغضب الملك الكذب والتقاعس، والفساد والإقليمية القادحة بالوحدة الوطنية، فوالله لم أره غاضبا إلا عندما يعلم أن مسؤولا فيه رائحة إقليمية، وأن آخر سولت له نفسه التطاول على المال العام، أو تجاوز دوره أن يكون خادما للأردنيين.
يحب الأردنيون ملكهم، يعتبرونه رمزهم وولي أمرهم، ويغضبون بشدة لمن يمس أو يتطاول على رمزهم، يحبون أيضا ولي العهد النقيب بالجيش العربي، فهو يمثل أعمق ما في الأردنيين من نبل وشجاعة ومناقبية جليلة، ويحبون أيضا سيدة الأردن الأولى الملكة المعظمة، يرونها الملكة المنحدرة من الطبقة الوسطى.
يويبل فضي مجيد وماضون إلى الذهبي بإذن الله.

MENAFN09022024000072011014ID1107834143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث