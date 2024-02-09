معان : لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود والمقاومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حسين كريشان شارك أبناء مدينة معان ،الجمعة، في وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر، وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم.
واكد المشاركون، في الوقفة التي نظمتها الفاعليات الشعبية والشبابية في المدينة أمام مسجد معان الكبير، التضامن المطلق مع أهل قطاع غزة الذين يسطرون اروع الملاحم الاسطورية من الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل .
وردد المحتجون هتافات منددة بـ "العدوان الإسرائيلي والأمريكي"، وداعمة للمقاومة الفلسطينية والتي ما كانت لولا المدرسة "الغزية "في الصمود المتكئ على ارادة القتال والايمان المطلق بعدالة القضية وحتمية النصر ولو بعد حين مهما بلغ الثمن وطال الزمن.
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