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معان : لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود والمقاومة

2/9/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان شارك أبناء مدينة معان ،الجمعة، في وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر، وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم.
واكد المشاركون، في الوقفة التي نظمتها الفاعليات الشعبية والشبابية في المدينة أمام مسجد معان الكبير، التضامن المطلق مع أهل قطاع غزة الذين يسطرون اروع الملاحم الاسطورية من الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل .
وردد المحتجون هتافات منددة بـ "العدوان الإسرائيلي والأمريكي"، وداعمة للمقاومة الفلسطينية والتي ما كانت لولا المدرسة "الغزية "في الصمود المتكئ على ارادة القتال والايمان المطلق بعدالة القضية وحتمية النصر ولو بعد حين مهما بلغ الثمن وطال الزمن.

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