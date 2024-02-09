الكرك.. وقفة جديدة إسنادا لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هشال العضايلة
نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك اليوم وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب ابادة .
وشارك في الوقفة في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك عشرات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني .
كما وزعت في الوقفه دعوات حملة مقاطعة البضائع الصهيونية والامريكية والشركات والدول الداعمة للعدوان.
وأكد المشاركون على ضروره مسانة الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدمن اقتصار الدعم على الخطابات . وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.
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