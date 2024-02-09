مادبا. مسيرة ووقفة دعما لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) احمد الشوابكة نظمت فعاليات الشعبية وأهالي مخيم مادبا بعد صلاة الجمعة مسيرة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة.
وانطلقت مسيرة من أمام ساحة مسجد المخيم وجالت شوارعه وأحيائه وسط هتافات منددة ورافضة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ابادة.
ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند للشعل الفلسطيني الشقيق.
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