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وفاة و16 إصابة بحادث سير في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي

2/9/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عُلا عبد اللطيف توفي أربعيني وأصيب 6ا شخصا بحادث سير وقع في منطقة المشارع لواء الغور الشمالي، وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى أبو عبيدة في اللواء وتم تقديم الإسعافات للمصابين.
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق با الحادث.

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