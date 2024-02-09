وفاة و16 إصابة بحادث سير في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي

وفاة و16 إصابة بحادث سير في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي
التاريخ
2/9/2024 2:25:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عُلا عبد اللطيف توفي أربعيني وأصيب 6ا شخصا بحادث سير وقع في منطقة المشارع لواء الغور الشمالي، وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى أبو عبيدة في اللواء وتم تقديم الإسعافات للمصابين.
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق با الحادث.
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