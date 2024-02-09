الأردنيون يواصلون التنديد بالاحتلال ويدينون صمت العالم

MENAFN - Alghad Newspaper) فريق الغد

محافظات- شهدت عدة مدن بالمحافظات، عقب صلاة الجمعة، مسيرات ووقفات احتجاجية، شاركت بها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، وارتكاب جيش الاحتلال أبشع الجرائم بحق المواطنين الأبرياء، وأغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

ورفع المشاركون شعارات منددة بالعدوان، كما استنكروا استمرار الصمت العربي والدولي إزاء ما يجري، دون أن يكون هناك أي تحرك جماعي حقيقي وفاعل لوقف المجازر اليومية التي ترتكب بحق الأهل والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء، وخلفت دمارا كاملا وحولت القطاع إلى مكان لا يصلح للعيش.

ففي العقبة، نفذت الفاعليات الحزبية والنقابية والشعبية للأسبوع 18 على التوالي، وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال، تضامنا مع الأهل في غزة الذين يعانون من كافة أنواع الإبادة الجماعية والأمراض والجوع والقتل المتعمد.

وقال المشاركون في الوقفة، إن غزة تتعرض يوميا لعشرات المجازر والتي راح فيها مدنيون عزل، من ضمنهم أطفال ونساء، في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مطبق، لافتين إلى أن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 28 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 68 ألف جريح، من دون علاج وأدوية وعناية طبية، فيما العالم ما يزال يأخذ موقف المتفرج.

وجدد المشاركون دعمهم للمقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة في صد العدوان الغاشم، وكل محاولات تهجير الشعب عن أرضه.

وطالب المشاركون في الوقفة، الحكومات العربية، بمقاطعة الكيان الصهيوني، ووقف كافة أشكال التطبيع معه، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.

ورفعوا شعارات تطالب المجتمع الدولي بوقف جاد لإطلاق النار في كل مكان في غزة، وشعارات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتهم الحقيقية في الميدان على الاحتلال المهزوم رغم استخدامه أحدث أسلحة البطش ضد المدنيين الأبرياء.

واستذكر المشاركون، مواقف الملك عبد الله الثاني وتأكيده الدائم في خطاباته ولقاءاته، أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.

وحيا المشاركون الموقف الأردني ملكا وحكومة وشعبا، ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي ارتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ، باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الأعزل.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما تزال النصير الأول للقضية الفلسطينية، وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الأحتلال الغاشم لفلسطين.

وفي الكرك، شارك العشرات في وقفة نظمت في ضاحية المرج شرقي المدينة، ندد خلالها المشاركون بعمليات الإبادة الجماعية المتعمدة بحق أبناء القطاع، مؤكدين استمرار تضامنهم مع الأهل ورفض كافة أشكال العدوان عليهم.

ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية، وهتف المشاركون بعبارات تؤكد موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.

وفي مادبا، نظمت فاعليات شعبية، بعد صلاة الجمعة، مسيرة انتهت بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر منذ أكثر من 4 أشهر.

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة مسجد مخيم مادبا وجابت شوارع وأحياء المخيم، وسط هتافات منددة ورافضة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة.

ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات، التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد المشاركون ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء في غزة.

وطالبوا، الدول العربية، باتخاذ موقف حازم وحاسم ضد الكيان الصهيوني وقطع العلاقات معه بشكل كلي.

وشارك أبناء مدينة معان، في وقف حاشدة أمام مسجد معان الكبير، لتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مجددين دعمهم لكل أشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، أن بشارات النصر التي تزف بما حققته فصائل المقاومة من انتصارات ميدانية ضد جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ما هي إلا مشاهد تثلج قلوب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية لإذلال العدو والنيل منه، نظير ما اقترفته يداه من تنكيل وقتل وتدمير وتهجير وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء في القطاع ومدن فلسطين المحتلة.

وقالوا، إن الشعب الفلسطيني ما يزال يسطر أروع ملاحم البطولة والفداء والصمود في قطاع غزة، حيث يتصدى لأشرس هجمة صهيونية ضد شعبنا في القطاع، مكبداً العدو الصهيوني المحتل الخسائر الكبيرة بفعل المقاومة الصلبة والشجاعة.

وأكدوا أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم ما يزال أيضا يتلقى ضربات موجعة من المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد أن حققت هذه المعركة نصرا تاريخيا بإعادة الزخم للقضية الفلسطينية التي تصدرت واجهة الأحداث في العالم بأسره لأكثر من أربعة أشهر، وأن رسالتها وصلت لشعوب العالم، والدليل هو تزايد الوعي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية، وزيادة عدد المناصرين لها حول العالم، وفي الولايات المتحدة الداعم الأكبر للكيان المحتل.

كما جددوا تأكيدهم أن المعركة كشفت حقيقة أن العدو، بكل القوة والجبروت العسكري، لن يستطيع فرض إرادته على الشعب الفلسطيني، وأن الدعم الأميركي للكيان الصهيوني ثابت ومطلق، ولا تقبل أميركا حتى مجرد بيان يوجه لدولة الاحتلال فيه من النقد أو اللوم، على جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، فالولايات المتحدة توفر للعدو الغطاء المالي والدعم العسكري، ولا يمكن إغفال أن أطفال ونساء غزة يقتلون "بسلاح أميركي".

كما شددوا على أن الكيان الصهيوني المحتل عجز عن إبادة ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني البطل، لأن المقاومة بأشكالها كافة هي حركات تحرر يتبناها أغلب الفلسطينيين الذين يعدون تواقين لتحرير بلادهم من أطول وأبشع احتلال صهيوني نازي لأرضهم.

ودعا المشاركون، الحكومات العربية والإسلامية وحكومات الدول الحرة وبرلمانات العالم ومنظمات المجتمع الدولي، الى وقف فوري لإطلاق النار على الشعب الفلسطيني وحمايته من القصف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه وتحقيق مصيره في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لإنهاء الصراع القائم منذ أكثر من 7 عقود بين شعب تحت الاحتلال وكيان عدواني احتلالي ينتهج سياسة القتل والتهجير والاستيطان ويحظى بدعم ورعاية من دول المنظومة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وشارك الآلاف في وقفة حاشدة بالقرب من مجمع الأغوار الجديد باربد، نصرة لغزة وللمطالبة بوقف العدوان.

وأكد المشاركون في الوقفة أن الاحتلال لا يحترم المواثيق والقوانين الدولية، ولا يعرف إلا لغة القوة، الأمر الذي يتطلب تدخل عربي جاد لوقف العدوان.

ولفتوا إلى أنه ومع استمرار العدوان فان الشعب الفلسطيني مهدد بالابادة في ظل صمت دولي وعربي.

واشاروا إلى أن استشهاد وجرح ما يزيد عن 100 ألف، إضافة إلى عمليات التجويع والحصار، ما هو إلا ابادة جماعية وعدوان هدفه تهجير الفلسطينين من وطنهم.

وطالبوا بفتح المعابر وايصال المساعدات الانسانية والطبية في ظل الاوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.













