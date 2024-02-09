تقييمات قبول زعماء العالم في 2024 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ما هي معدلات القبول لزعماء العالم في عام 2024؟ شرعت شركة Morning Consult في الإجابة عن هذا السؤال، حيث استطلعت آراء أشخاص من 15 دولة رئيسية حول العالم، وتوصلت إلى أنه بدءا من يناير 2024 حصل ناريندرا مودي الهندي على أعلى نسبة من الموافقة المحلية، حيث وافق أكثر من ثلثي الهنود على أدائه.
في حين دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن معدلات الرفض الأعلى من 50 %.
تقييم الأداء
وتم تقريب الأرقام الموجودة في مجموعة البيانات للتبسيط، وجُمعت البيانات في الفترة من 13 ديسمبر 2023 إلى 2 يناير 2024، وتستند تقييمات الموافقة إلى متوسط متحرك لمدة سبعة أيام للمقيمين البالغين في كل دولة، مع اختلاف أحجام العينات حسب الدولة، وفقا لموقع Visualcapitalist.
ويعد حصول مودي على أعلى نسبة من الموافقة المحلية ليس تطوراً حديثاً، حيث إن شعبية مودي كانت مرتفعة باستمرار لسنوات حتى الآن.
وكان هناك ستة من قادة العالم الذين وافق عدد كبير من المشاركين على أدائهم، بما في ذلك الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. كما حصل واحد من أحدث الزعماء، وهو البولندي دونالد تاسك، على تأييد قوي بـ50%.
معدلات الرفض
وكان لدى رؤساء دول أو حكومات ثماني دول معدلات رفض أعلى من 50 %، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
كما يجد الألماني أولاف شولتس نفسه في أسفل القائمة. وسجل شولز - الذي خلف أنجيلا ميركل في 2021 - مستوى قياسيًا منخفضًا في استطلاعات الرأي في نهاية 2023 بنسبة تأييد بلغت %20، وهي نسبة لا تتساوى إلا مع يوك سيوك يول في كوريا الجنوبية.
ووفقا لـMorning Consult، تُظهر مجموعة البيانات الكاملة لـ21 دولة أن زعماء اليابان وجمهورية التشيك حصلوا على معدلات موافقة إجمالية أقل بدءا من بداية 2024.
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