Friday, 09 February 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقييمات قبول زعماء العالم في 2024 - جريدة الوطن السعودية

2/9/2024 2:24:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ما هي معدلات القبول لزعماء العالم في عام 2024؟ شرعت شركة Morning Consult في الإجابة عن هذا السؤال، حيث استطلعت آراء أشخاص من 15 دولة رئيسية حول العالم، وتوصلت إلى أنه بدءا من يناير 2024 حصل ناريندرا مودي الهندي على أعلى نسبة من الموافقة المحلية، حيث وافق أكثر من ثلثي الهنود على أدائه.
في حين دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن معدلات الرفض الأعلى من 50 %.
تقييم الأداء
وتم تقريب الأرقام الموجودة في مجموعة البيانات للتبسيط، وجُمعت البيانات في الفترة من 13 ديسمبر 2023 إلى 2 يناير 2024، وتستند تقييمات الموافقة إلى متوسط ​​متحرك لمدة سبعة أيام للمقيمين البالغين في كل دولة، مع اختلاف أحجام العينات حسب الدولة، وفقا لموقع Visualcapitalist.
ويعد حصول مودي على أعلى نسبة من الموافقة المحلية ليس تطوراً حديثاً، حيث إن شعبية مودي كانت مرتفعة باستمرار لسنوات حتى الآن.
وكان هناك ستة من قادة العالم الذين وافق عدد كبير من المشاركين على أدائهم، بما في ذلك الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. كما حصل واحد من أحدث الزعماء، وهو البولندي دونالد تاسك، على تأييد قوي بـ50%.
معدلات الرفض
وكان لدى رؤساء دول أو حكومات ثماني دول معدلات رفض أعلى من 50 %، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
كما يجد الألماني أولاف شولتس نفسه في أسفل القائمة. وسجل شولز - الذي خلف أنجيلا ميركل في 2021 - مستوى قياسيًا منخفضًا في استطلاعات الرأي في نهاية 2023 بنسبة تأييد بلغت %20، وهي نسبة لا تتساوى إلا مع يوك سيوك يول في كوريا الجنوبية.
ووفقا لـMorning Consult، تُظهر مجموعة البيانات الكاملة لـ21 دولة أن زعماء اليابان وجمهورية التشيك حصلوا على معدلات موافقة إجمالية أقل بدءا من بداية 2024.

MENAFN09022024000089011017ID1107834132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث