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الارتطام يشكل 40% من الحوادث المرورية للسيدات - جريدة الوطن السعودية

2/9/2024 2:24:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد مضي أكثر من 5 سنوات (أي منذ 23 يونيو 2018) على بدء السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، كشفت الإحصاءات أن عدد النساء المتسببات في حوادث مرورية يفوق من حيث النسبة تلك التي يتسبب فيها السائقون الرجال.
وعلى الرغم من تأكيدات مختصين أن النساء أكثر مراعاة للقواعد المرورية من حيث الالتزام بربط الحزام والتقيد بالسرعة المسموحة، فإن المختصين أنفسهم أشاروا إلى أن المشتتات لدى المرأة أكثر خلال القيادة.
وكثيرا ما تجتمع المأساة مع الفكاهة في حوادث النساء التي لا يخلو بعضها من مواقف طريفة يتندر عليها كثيرون، فهي تخلط بين البكاء، الذي يكون عنوانها الأبرز، والدخول مع الطرف الآخر (الرجل) في مشاجرة، أو حتى طرافة التعليقات والموقف، سواء كانت قائدة المركبة هي من تتحمل المسؤولية الأكبر عن الحادث أو العكس.
وأكد مختص في قطاع التأمين أن الحوادث التي تكون المرأة طرفا فيها غالبا ما تعود إلى عدم ملاحظتها السريعة وإدراكها الخطر، أو نتيجة عدم انتباه بعض السيدات في أثناء القيادة، حيث تنشغل بأمور جانبية تؤثر على تركيزها.
ارتفاع في الحوادث
بلغ عدد الحوادث المرورية للنساء خلال 2022 - 2023 ما يقارب 186 ألف حادث، بارتفاع بمعدل 57.4% عن 2021.
وكشفت إحصائية لوزارة العدل في المملكة أن عدد القضايا المرورية في المحاكم والدوائر بكل مناطق المملكة خلال 8 أشهر من العام الماضي بلغ 12037 قضية، وأن 20% من هذه القضايا تتعلق بسائقات تورطن في حوادث مرورية أغلبها ارتطام من الخلف بمركبات أخرى، ليشكل هذا النوع من الحوادث 40% من حوادث السائقات، وهو ما قد يفسر بالاستجابة المتأخرة في ردة الفعل.
جوالي أبكاني
تتحدث سارة عن لحظات عاشتها عقب تعرضها لحادث مروري، وهي تقود سيارتها، إذ تقول: ((كانت لحظات أدعو الله ألا يعيدها، ولن أنساها ما حييت، على الرغم من دخولي في نوبة من الضحك الهستيري عندما أتذكرها، وأتحدث عنها مع أخواتي وصديقاتي)).
وتضيف: ((في ثوان معدودة حدث ما لم أتوقعه، وأنا أقود سيارتي التي كلفتني كثيرا، وكنت من أسعد الناس عندما تحقق حلمي بشرائها، لكن جوالي سقط للأسفل خلال قيادتي لها، وتحديدا عند قدميّ، ولحظتها كانت إحدى أخواتي تتصل بي، فحاولت أن أصل إليه، ونظرت إلى الأسفل حتى أري أين هو، وفجأة ودون مقدمات ارتطم رأسي بالمقود مع صوت أصابني بذعر شديد، وإذا بوسادة الأمان الهوائية تخرج من مكانها، وكأنني في حلم، ووقتها صرخت وبكيت من الخوف والذهول، وما إن رفعت رأسي حتى شاهدت سيارتي تلتصق بسيارة أخرى أمامها)).
وأكملت: ((فتح باب السيارة التي اصطدمت بها أمامي وجاءني السائق، وسمعت صوته وأنا في حالة يصعب وصفها، وقال لي: هل أنت بخير؟ والحمد لله على السلامة، واستغرقت بضع دقائق معدودة لم أستطع خلالها أن أحرك قدميّ، ثم بدأت أدرك ما حدث، فالتفت ووجدت جوالي الذي كان سببا فيما حصل وأخذته، وبحثت عن رقم والدي، واتصلت به، فسمع صوتي وأنا أبكي ولم أتمالك نفسي، وهو يقول: ((سلامات وش فيك؟ واين إنتي؟ وماذا حصل؟))، ووقتها كنت أحاول أن أخبره، وفي الوقت نفسه أشاهد الأضرار التي لحقت بسيارتي والسيارة الأخرى، وحين أخبرته حضر واحتضنني حتى أهدأ وطمأنني، وأبعد الخوف والهلع الذي أصابني)).
وختمت سارة: ((فكرت كم كان ذلك الموقف صعبا ومخيفا، وفكرت كذلك بأولئك الذين تقع لهم حوادث شديدة وما هي مشاعرهم، ومنذ ذلك الوقت قطعت عهدا بألا أمسك بالجوال وأنا أقود السيارة)).
أضرار السيارة أنستني إصابتي
تشير صالحة إلى أنها تعرضت إلى حادث قبل شهرين. وقالت: ((كنت أقود سيارة شقيقتي الصغرى التي استعرتها منها بغرض زيارة أهل زوجي، وعند توجهي إلى منزلي لاصطحاب أطفالي وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث اتجهت من اليسار لليمين حيث المخرج، ولم ألتفت إلى وجود سيارة بالاتجاه نفسه، وإذا بي أتلقى ضربة قوية في ميمنة السيارة، ومن شدتها وقوتها قذفت بسيارة أختي للجهة الأخرى، ومن حسن حظي لم تكن هناك سيارات قادمة من الجهة اليسرى وإلا لكنت في خبر كان)).
وأضافت صالحة: ((من الصاعقة التي أصابتني والفاجعة والموقف الذي حدث لي للمرة الأولى في حياتي، وبعد مساعدتي في الخروج من قِبل عدد من أصحاب السيارات التي توقفت بالقرب منا، كنت أصرخ وأبكي على ما شاهدته من أضرار بالغة لحقت بسيارة أختي، ولم أنتبه إلى الإصابات التي لحقت بي، حيث كانت الدماء تغطي ملابسي، واستمررت في الصراخ والبكاء على الرغم من محاولة البعض تهدئتي، حيث طلبوا مني الجلوس حتى وصول الإسعاف، لكنني لم أكن أنتبه لهم، وكل ما تهيأ لي كانت شقيقتي، وماذا ستكون ردة فعلها بعد أن ترى سيارتها الجديدة محطمة)).
وأكملت: ((علمت لاحقا أنني قمت بتوجيه اللوم والصراخ في وجه صاحب السيارة الأخرى، وأنه المتسبب في الحادث، ولم أنتبه إلا في المستشفى، حيث سقطت وفقدت الوعي نتيجة نزف الدم)).
وتابعت صالحة: ((حين فتحت عيني كانت شقيقتي هي أول من شاهدته، وقد كانت تبكي بحرارة خوفا عليّ وفرحا بسلامتي، وكانت تضع يدها على رأسي، وتقول الحمد لله على سلامتك وتكررها)).
خفت من الضرب فأغلقت الأبواب
أما مريم فإن الدعابة تختلط بالصدمة في حادثتها المرورية، إذ تقول: ((كنت عائدة إلى المنزل بعد أن انتهيت من العمل، وقبل أحد التقاطعات كان هناك مطب صناعي بسيط، فأردت أن أهدئ من السرعة وأضع قدمي على الفرامل، فإذا بي أضعها وبقوة على دعسة البنزين، فارتطمت بالسيارة التي أمامي، وكانت الصدمة قوية جدا، ما تسبب في أضرار كبيرة للسيارتين)).
وتابعت: ((عند الاصطدام فوجئت بصاحب السيارة التي أمامها يغادرها، ويتجه نحوي وهو يحرك يديه، وكان صاحب بنية ضخمة، فأصبت بخوف وذعر شديدين، وتوقعت أنه قادم ليضربني، فقمت بإغلاق الباب، ولم أفتح له، وكان يتحدث لي ولا أسمع ماذا يقول، واتصلت على أخي، وأبلغته أنني عملت حادث، والرجال بيضربني)).
وتكمل مريم: ((تجمهر الناس في هذه الأثناء بشكل كبير، وكانوا يحاولون إقناعي أن أفتح الباب، ولم أفعل خوفا من صاحب السيارة، حتى حضر أخي ثم أخذني إلى سيارته، وفيما بعد علمت منه أن الرجل كان يريد أن يطمئن علي، وليس لديه النية ليضربني)).
بوابة المنزل وضحك والدي
تستذكر شيماء علي، وهي في العقد الثالث من عمرها، أن تجربتها في القيادة كانت في بداياتها مليئة بالخوف والرهبة، وكان الأمر غريبا عليها، ويتطلب أن تركز في أكثر من شيء في آنٍ واحد، مع التمتع بسرعة البديهة في كل دقيقة وكل موقف.
وتقول: ((من المواقف التي مريت بها في بداية تعلمي السواقة، ومن كثر الخوف والتوتر الذي أعيشه في زحمة الشوارع كنت كلما أوصل إلى المنزل أصدم بالبوابة، وكان والدي يضحك عليّ بشدة، معلقا: أعرف أنك وصلت حين أسمع ضربة البوابة)).
وتختم: ((ربما اصطدامي بالبوابة يعود السبب فيه إلى إحساسي بالأمان أنني وصلت)).
قلق الشاحنات
توضح سارة محمد، وهي موظفة قطاع خاص، أن البدايات غالبا ما تكون صعبة على أي شخص. وتقول: ((عندما بدأت السواقة منذ سنتين كانت مشاعر الخوف تسيطر علي بشكل كبير، وكلما كنت في الشارع ومرت شاحنة كبيرة أخفف السرعة لدرجة الوقوف، خوفا من الأحجام الكبيرة للشاحنات)).
ورطة ومساعدة
ذكرت منى أحمد، وهي ربة منزل، أنها في بداية قيادتها السيارة، وفي إحدى المرات ذهبت إلى السوق، وكانت المواقف طولية ومزدحمة، وعند خروجها لم تستطع إخراج السيارة من المواقف، وكان الجميع ينظر كيف سوف تُخرج، حتى عرض عليها أحد الشباب مساعدته وأخرجها. وقالت: ((منذ تلك اللحظة وأنا أتجنب المواقف المزدحمة لدرجة أنني أفضّل أن أوقف السيارة بعيدًا عن السوق، وأكمل باقى المسافة سيرا على الأقدام، كي أتجنب الإحراج)).

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