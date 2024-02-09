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ميديكا كلاود يربط منشآت المدينة المنورة الصحية - جريدة الوطن السعودية

2/9/2024 2:24:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أكمل تجمع المدينة المنورة الصحي ربط الأنظمة الصحية الإلكترونية في مستشفيات المنطقة عبر نظام موحد ((ميديكا كلاود)) بنسبة 100%.
ويعمل الملف الصحي الموحد على تقليل ازدواجية إدخال البيانات وحفظ كافة معلومات المريض من فحوصات وتشخيصات وعلاج وتقارير متابعة وقرارات طبية مهمة، كما يعمل الملف الموحد على تقليص الإجراءات الطبية وضمان عدم تكرارها عند تنقل المريض بين المستشفيات.
وأوضح التجمع الصحي أن تطبيق النظام الطبي الموحد يأتي لـ16 مستشفى من مستشفيات المنطقة، إضافة إلى مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين والمنسوبين وتقليص الإجراءات الطبية وضمان عدم تكرارها في حال انتقل المستفيد إلى مستشفى آخر، مؤكدًا أهمية استخدام الأنظمة التقنية الحديثة لإدارة المستشفيات ومنها نظام ميديكا كلاود الذي يتميز بدعمه الكامل للتعاملات الإلكترونية.
طلب إلكتروني
يوفر البرنامج للطبيب طلب الفحوصات وإظهار نتائجها إلكترونيا، وكذلك الأشعة وتحاليل المختبر، وكذلك تحويل المريض من مستشفى إلى مستشفى آخر، كما يمكّن الطبيب المخوّل من الإطلاع على كافة مراجعات المريض سواء داخل المستشفى التى يعمل بها أو من خارجها.
ويتيح البرنامج للطبيب مراجعة كافة أعماله المتعلقة بالمريض إلكترونيا مع الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة به، إضافة لعدد من المزايا والصفات التي تميز النظام.
نظام رقيم
أكمل التجمع ربط كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية بنظام ((رقيم)) الذي يعد من الأنظمة الرقمية الواعدة، ويقدم عددا من الخدمات الصحية الإلكترونية.
وأنهى تجمع المدينة المنورة الصحي في وقت قياسي خلال عام 2023 إحلال نظام رقيم (الملف الإلكتروني) في كافة المراكز التابعة له، حيث تم تفعيل النظام في 147 مركزا صحيا موزعا على نطاق منطقة المدينة المنورة الجغرافي.
ويتضمن نظام رقيم تحديثا كبيرا في النماذج المستخدمة وإلغاء استخدام الورق، خاصة الوصفات الطبية داخل المراكز، وإتاحة التحويل المباشر داخل النظام بين المراكز الصحية.
الملف الصحي
تتمحور رؤية وزارة الصحة في تطوير الرعاية الصحية في المملكة من حيث الجودة، والمقاييس، والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ولتحقيق هذه الرؤية، حددت المملكة خطة شاملة لتحسين الرعاية الصحية يتم من خلالها تحقيق نظام صحي مستدام على مستوى عالمي يتماشى مع الطموح والأهداف المحددة في رؤية 2030.
ويُعد الملف الصحي الموحد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها آلية تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات، والمنشآت الطبية.
وتؤدي الملفات الصحية دورًا مهمًا في حفظ معلومات المريض كافة، مثل: الفحوصات، والتشخيصات، والعلاج، وتقارير المتابعة، وغيرها من القرارات الطبية المهمة.
وتتمثل أهداف الملف الصحي الموحد في خفض كلفة أنظمة المعلومات بإلغاء ازدواجية إدخال البيانات، وتصميم وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع بخصائص أمان واعتمادية عالية، إضافةً لسهولة استرجاع، ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المريض، مع الالتزام بالسرية التامة، وكذلك تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ميزات ومعلومات الملف الصحي الموحد
* إدارة الأمراض المزمنة مثل
- داء السكري
- ارتفاع ضغط الدم
- فشل القلب
- توحيد المعايير
- الإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملف الصحي
* المعلومات الشخصية للمستفيد
* المعلومات الطبية لصاحب الملف
- فصيلة الدم
- مؤشر كتلة الجسم
- مواعيد المريض
- التحاليل المخبرية
- صور الأشعة
- الوصفات الطبية
- الإجازات المرضية
- التقارير الطبية
- التطعيمات
- الإحالات الطبية
- مراجعات المستخدم السابقة
ـ بيانات طبية أخرى.

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