ميديكا كلاود يربط منشآت المدينة المنورة الصحية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكمل تجمع المدينة المنورة الصحي ربط الأنظمة الصحية الإلكترونية في مستشفيات المنطقة عبر نظام موحد ((ميديكا كلاود)) بنسبة 100%.
ويعمل الملف الصحي الموحد على تقليل ازدواجية إدخال البيانات وحفظ كافة معلومات المريض من فحوصات وتشخيصات وعلاج وتقارير متابعة وقرارات طبية مهمة، كما يعمل الملف الموحد على تقليص الإجراءات الطبية وضمان عدم تكرارها عند تنقل المريض بين المستشفيات.
وأوضح التجمع الصحي أن تطبيق النظام الطبي الموحد يأتي لـ16 مستشفى من مستشفيات المنطقة، إضافة إلى مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين والمنسوبين وتقليص الإجراءات الطبية وضمان عدم تكرارها في حال انتقل المستفيد إلى مستشفى آخر، مؤكدًا أهمية استخدام الأنظمة التقنية الحديثة لإدارة المستشفيات ومنها نظام ميديكا كلاود الذي يتميز بدعمه الكامل للتعاملات الإلكترونية.
طلب إلكتروني
يوفر البرنامج للطبيب طلب الفحوصات وإظهار نتائجها إلكترونيا، وكذلك الأشعة وتحاليل المختبر، وكذلك تحويل المريض من مستشفى إلى مستشفى آخر، كما يمكّن الطبيب المخوّل من الإطلاع على كافة مراجعات المريض سواء داخل المستشفى التى يعمل بها أو من خارجها.
ويتيح البرنامج للطبيب مراجعة كافة أعماله المتعلقة بالمريض إلكترونيا مع الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة به، إضافة لعدد من المزايا والصفات التي تميز النظام.
نظام رقيم
أكمل التجمع ربط كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية بنظام ((رقيم)) الذي يعد من الأنظمة الرقمية الواعدة، ويقدم عددا من الخدمات الصحية الإلكترونية.
وأنهى تجمع المدينة المنورة الصحي في وقت قياسي خلال عام 2023 إحلال نظام رقيم (الملف الإلكتروني) في كافة المراكز التابعة له، حيث تم تفعيل النظام في 147 مركزا صحيا موزعا على نطاق منطقة المدينة المنورة الجغرافي.
ويتضمن نظام رقيم تحديثا كبيرا في النماذج المستخدمة وإلغاء استخدام الورق، خاصة الوصفات الطبية داخل المراكز، وإتاحة التحويل المباشر داخل النظام بين المراكز الصحية.
الملف الصحي
تتمحور رؤية وزارة الصحة في تطوير الرعاية الصحية في المملكة من حيث الجودة، والمقاييس، والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ولتحقيق هذه الرؤية، حددت المملكة خطة شاملة لتحسين الرعاية الصحية يتم من خلالها تحقيق نظام صحي مستدام على مستوى عالمي يتماشى مع الطموح والأهداف المحددة في رؤية 2030.
ويُعد الملف الصحي الموحد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها آلية تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات، والمنشآت الطبية.
وتؤدي الملفات الصحية دورًا مهمًا في حفظ معلومات المريض كافة، مثل: الفحوصات، والتشخيصات، والعلاج، وتقارير المتابعة، وغيرها من القرارات الطبية المهمة.
وتتمثل أهداف الملف الصحي الموحد في خفض كلفة أنظمة المعلومات بإلغاء ازدواجية إدخال البيانات، وتصميم وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع بخصائص أمان واعتمادية عالية، إضافةً لسهولة استرجاع، ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المريض، مع الالتزام بالسرية التامة، وكذلك تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ميزات ومعلومات الملف الصحي الموحد
* إدارة الأمراض المزمنة مثل
- داء السكري
- ارتفاع ضغط الدم
- فشل القلب
- توحيد المعايير
- الإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملف الصحي
* المعلومات الشخصية للمستفيد
* المعلومات الطبية لصاحب الملف
- فصيلة الدم
- مؤشر كتلة الجسم
- مواعيد المريض
- التحاليل المخبرية
- صور الأشعة
- الوصفات الطبية
- الإجازات المرضية
- التقارير الطبية
- التطعيمات
- الإحالات الطبية
- مراجعات المستخدم السابقة
ـ بيانات طبية أخرى.
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