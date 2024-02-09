سعر نفط عُمان يرتفع دولارًا أمريكيًا و72 سنتًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ سعر نفط عُمان اليوم الجمعة، تسليم شهر أبريل القادم 81 دولارًا أمريكيًا و3 سنتات.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ دولارا أمريكيا و72 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 79 دولارًا أمريكيًّا و31 سنتًا.
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يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77 دولارًا أمريكيًّا و21 سنتًا للبرميل، منخفضا 5 دولارات أمريكية و96 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834082
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