Friday, 09 February 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر نفط عُمان يرتفع دولارًا أمريكيًا و72 سنتًا

2/9/2024 2:21:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغ سعر نفط عُمان اليوم الجمعة، تسليم شهر أبريل القادم 81 دولارًا أمريكيًا و3 سنتات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ دولارا أمريكيا و72 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 79 دولارًا أمريكيًّا و31 سنتًا.

موضوعات متعلقة مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 83 سنتًا ليبلغ 79.57 دولار وزير الطاقة الهندي: لسنا قلقين بشأن تخفيضات إنتاج أوبك+

يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77 دولارًا أمريكيًّا و21 سنتًا للبرميل، منخفضا 5 دولارات أمريكية و96 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107834082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث