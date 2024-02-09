سعر نفط عُمان يرتفع دولارًا أمريكيًا و72 سنتًا

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ سعر نفط عُمان اليوم الجمعة، تسليم شهر أبريل القادم 81 دولارًا أمريكيًا و3 سنتات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ دولارا أمريكيا و72 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 79 دولارًا أمريكيًّا و31 سنتًا.

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يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77 دولارًا أمريكيًّا و21 سنتًا للبرميل، منخفضا 5 دولارات أمريكية و96 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي.

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