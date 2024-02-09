سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 83 سنتًا ليبلغ 79.57 دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 83 سنتًا ليبلغ 79.57 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 78.74 دولار في تداولات يوم الأول من أمس.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية“كونا” أن العقود الآجلة لخام برنت في الأسواق العالمية ارتفعت 2.42 دولار لتبلغ 81.36 دولار للبرميل.
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في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار لتبلغ 76.22 دولار.
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