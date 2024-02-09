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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 83 سنتًا ليبلغ 79.57 دولار

2/9/2024 2:21:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 83 سنتًا ليبلغ 79.57 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 78.74 دولار في تداولات يوم الأول من أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية“كونا” أن العقود الآجلة لخام برنت في الأسواق العالمية ارتفعت 2.42 دولار لتبلغ 81.36 دولار للبرميل.

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في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار لتبلغ 76.22 دولار.

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