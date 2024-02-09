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تراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا العام الماضي بنسبة 2.5%

2/9/2024 2:21:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت بيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، اليوم الجمعة، بأن عام 2023 شهد انخفاضا في الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2022.

وأشار المعهد – في تعليقه على تقديرات الإنتاج الصناعي في إيطاليا، الذي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) – إلى أن ديناميكيات الاتجاه للمؤشر المصحح لتأثيرات التقويم كانت سلبية لجميع أشهر عام 2023 تقريبًا.

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ووفقًا لتقديرات (إستات)، فإن شهر ديسمبر 2023، سجل ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا بنسبة 1.1% مقارنة بشهر نوفمبر، بينما انخفض الإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر وحده، بعد خصم تأثيرات التقويم، بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الشهر في عام 2022.

وفي المتوسط، شهد الربع الرابع من العام المنصرم انخفاضًا بنسبة 0.5% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

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