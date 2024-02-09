تراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا العام الماضي بنسبة 2.5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت بيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، اليوم الجمعة، بأن عام 2023 شهد انخفاضا في الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2022.
وأشار المعهد – في تعليقه على تقديرات الإنتاج الصناعي في إيطاليا، الذي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) – إلى أن ديناميكيات الاتجاه للمؤشر المصحح لتأثيرات التقويم كانت سلبية لجميع أشهر عام 2023 تقريبًا.
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ووفقًا لتقديرات (إستات)، فإن شهر ديسمبر 2023، سجل ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا بنسبة 1.1% مقارنة بشهر نوفمبر، بينما انخفض الإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر وحده، بعد خصم تأثيرات التقويم، بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الشهر في عام 2022.
وفي المتوسط، شهد الربع الرابع من العام المنصرم انخفاضًا بنسبة 0.5% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
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