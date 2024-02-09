باركليز يعتزم فرض قيود جديدة على تمويل قطاع النفط والغاز

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قال بنك“باركليز”، اليوم الجمعة، إنه يعتزم وقف التمويل المباشر لحقول الغاز الطبيعي والنفط الجديدة، وتقييد الإقراض لقطاع أوسع من شركات الطاقة التي تعمل على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.
وأوضح أكبر مقرضي قطاع النفط والغاز في بريطانيا إنه سوف يخفض التمويل الأوسع نطاقاً المقدم للشركات غير المتنوعة، مثل تلك المتخصصة في أعمال التنقيب فقط؛ إذا وجهت أكثر من 10% من نفقاتها نحو زيادة الإنتاج على المدى الطويل، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وذكرت“لورا بارلو” رئيسة قسم الاستدامة لدى مجموعة“باركليز” في تصريح للوكالة، أن السياسة الجديدة تعد جزءًا من التزامها بخفض الانبعاثات المرتبطة بالقروض التي يمنحها البنك، وتعزيز التمويل المقدم للبدائل الأكثر مراعاة للبيئة.
وأضافت أن عملاء البنك الحاليين في قطاع الطاقة سوف يخضعون لإجراءات إشرافية معززة، تتضمن التدقيق في استثماراتهم بمجال إزالة الكربون؛ في حالة تجاوزهم حد الـ 10%.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834078
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