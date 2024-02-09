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باركليز يعتزم فرض قيود جديدة على تمويل قطاع النفط والغاز

2/9/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

قال بنك“باركليز”، اليوم الجمعة، إنه يعتزم وقف التمويل المباشر لحقول الغاز الطبيعي والنفط الجديدة، وتقييد الإقراض لقطاع أوسع من شركات الطاقة التي تعمل على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.

وأوضح أكبر مقرضي قطاع النفط والغاز في بريطانيا إنه سوف يخفض التمويل الأوسع نطاقاً المقدم للشركات غير المتنوعة، مثل تلك المتخصصة في أعمال التنقيب فقط؛ إذا وجهت أكثر من 10% من نفقاتها نحو زيادة الإنتاج على المدى الطويل، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وذكرت“لورا بارلو” رئيسة قسم الاستدامة لدى مجموعة“باركليز” في تصريح للوكالة، أن السياسة الجديدة تعد جزءًا من التزامها بخفض الانبعاثات المرتبطة بالقروض التي يمنحها البنك، وتعزيز التمويل المقدم للبدائل الأكثر مراعاة للبيئة.

وأضافت أن عملاء البنك الحاليين في قطاع الطاقة سوف يخضعون لإجراءات إشرافية معززة، تتضمن التدقيق في استثماراتهم بمجال إزالة الكربون؛ في حالة تجاوزهم حد الـ 10%.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107834078

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