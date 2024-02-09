الناتج الصناعي التركي يرتفع 2.4% على أساس شهري في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر 2.4% على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر 1.6% على أساس سنوي.

وتنظر الأسواق في الوقت الحالي بإيجابية أكثر إلى الاقتصاد التركي، حيث عدلت وكالة موديز، الشهر الماضي النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة. وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند“B3”.

وفي اجتماعه قبل نهاية يناير، أكمل البنك المركزي التركي دورة التشديد النقدي الكبير برفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية“طالما كانت هناك حاجة إليها” لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم.

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية“تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه”.

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65% الشهر الماضي إلى 70 – 75% في مايو، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.

وشدد محافظ البنك المركزي التركي الجديد فاتح كراهان، الخميس، على مواصلة سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات ​​التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.

المصدر: