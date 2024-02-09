إنفيديا تنشئ وحدة جديدة لتصميم الرقائق الخاصة

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تؤسس“إنفيديا” الأمريكية وحدة جديدة لتصميم رقائق خاصة موجهة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها، بما في ذلك المعالجات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن ممثلو صانعة الرقائق الأمريكية اجتمعوا مع مسؤولين من“أمازون” و”ميتا” و”مايكروسوفت” و”جوجل” و”أوبن إيه آي” للتباحث حول تصنيع رقائق مخصصة لهم، وإنها سعت وراء العملاء في قطاعات الاتصالات، والسيارات، وألعاب الفيديو.
وأوضح مصدران منفصلان أن“إنفيديا” تنخرط في محادثات مع“إريكسون” المتخصصة في البنية التحتية للاتصالات لتزويدها برقاقة لاسلكية تتضمن تقنية وحدة معالجة الرسوميات الخاصة بالأولى.
وأشار مصدر آخر إلى أن الإصدار الحالي من وحدة التحكم المحمولة“سويتش” من“نينتيندو” اليابانية يحتوي بالفعل على رقاقة“تيجرا إكس 1” من“إنفيديا”، ومن المرجح أن يتضمن الإصدار الجديد المرتقب صدوره هذا العام رقاقة خاصة من الشركة الأمريكية.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834076
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