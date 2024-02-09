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إنفيديا تنشئ وحدة جديدة لتصميم الرقائق الخاصة

2/9/2024 2:21:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

تؤسس“إنفيديا” الأمريكية وحدة جديدة لتصميم رقائق خاصة موجهة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها، بما في ذلك المعالجات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن ممثلو صانعة الرقائق الأمريكية اجتمعوا مع مسؤولين من“أمازون” و”ميتا” و”مايكروسوفت” و”جوجل” و”أوبن إيه آي” للتباحث حول تصنيع رقائق مخصصة لهم، وإنها سعت وراء العملاء في قطاعات الاتصالات، والسيارات، وألعاب الفيديو.

وأوضح مصدران منفصلان أن“إنفيديا” تنخرط في محادثات مع“إريكسون” المتخصصة في البنية التحتية للاتصالات لتزويدها برقاقة لاسلكية تتضمن تقنية وحدة معالجة الرسوميات الخاصة بالأولى.

وأشار مصدر آخر إلى أن الإصدار الحالي من وحدة التحكم المحمولة“سويتش” من“نينتيندو” اليابانية يحتوي بالفعل على رقاقة“تيجرا إكس 1” من“إنفيديا”، ومن المرجح أن يتضمن الإصدار الجديد المرتقب صدوره هذا العام رقاقة خاصة من الشركة الأمريكية.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107834076

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