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مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا

2/9/2024 2:21:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 83 سنتًا ليبلغ 79.57 دولار سعر نفط عُمان يرتفع دولارًا أمريكيًا و72 سنتًا وزير الطاقة الهندي: لسنا قلقين بشأن تخفيضات إنتاج أوبك+

قالت مسؤولة تنفيذية بمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، اليوم الجمعة، إن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا.

وقالت سوشما، روات مديرة التنقيب في الشركة:“بمجرد بدء شركة أويل إنديا، ينطبق الأمر نفسه علينا. نحن أيضا في نفس الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وكالة رويترز أن“أويل إنديا” تجري محادثات مع أطراف معنية لاستئناف الحفر في ليبيا بعد 13 عاما من خروج الشركة من البلاد بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وسحبت الشركتان موظفيهما من ليبيا في 2011.

وقالت روات لصحفيين على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الهندي في جوا إن الشركة تجري أيضا محادثات لزيادة الإنتاج في فنزويلا.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107834075

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