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نتائج الشركات الإيجابية تقود سوق دبي المالي للارتفاع

2/9/2024 2:21:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

أغلقت بورصة دبي على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعدما تجاوزت أرباح عدد من الشركات توقعات السوق لتعزز رغبة المستثمرين في المخاطرة.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.4% وسهم إعمار للتطوير 3.8%.

وسجلت كل من إعمار العقارية وإعمار للتطوير أكبر مكاسب يومية منذ أوائل نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وأعلنت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في دبي، أمس الخميس عن نمو صافي أرباح العام الماضي 70% إلى 11.63 مليار درهم (نحو 3.2 مليار دولار) بفضل ارتفاع الطلب على العقارات.

ونما صافي أرباح إعمار للتطوير خلال العام الماضي 74% بفضل ارتفاع مبيعات العقارات 22%.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2% متأثرا بتراجع 1.2% في سهم بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك الإمارات، وانخفاض 0.8% في سهم مجموعة ملتي بلاي.

وحد من خسائر مؤشر أبوظبي صعود سهم منصة الرعاية الصحية بيور هيلث القابضة 3.3% قبل إعلان نتائج الأعمال يوم الاثنين.

ورغم اختتام معظم الجلسات على ارتفاع، أنهى مؤشر دبي الأسبوع بخسارة 1.1%، وانخفض مؤشر أبوظبي 1.2%، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، قليلا اليوم الجمعة لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع يزيد عن 5% بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة بعد أن رفضت إسرائيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار.

وبحلول الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 0.07% إلى 81.57 دولار للبرميل.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107834074

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