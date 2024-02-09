نتائج الشركات الإيجابية تقود سوق دبي المالي للارتفاع

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أغلقت بورصة دبي على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعدما تجاوزت أرباح عدد من الشركات توقعات السوق لتعزز رغبة المستثمرين في المخاطرة. تحركات الأسهم
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.4% وسهم إعمار للتطوير 3.8%.
وسجلت كل من إعمار العقارية وإعمار للتطوير أكبر مكاسب يومية منذ أوائل نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأعلنت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في دبي، أمس الخميس عن نمو صافي أرباح العام الماضي 70% إلى 11.63 مليار درهم (نحو 3.2 مليار دولار) بفضل ارتفاع الطلب على العقارات.
ونما صافي أرباح إعمار للتطوير خلال العام الماضي 74% بفضل ارتفاع مبيعات العقارات 22%.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.2% متأثرا بتراجع 1.2% في سهم بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك الإمارات، وانخفاض 0.8% في سهم مجموعة ملتي بلاي.
وحد من خسائر مؤشر أبوظبي صعود سهم منصة الرعاية الصحية بيور هيلث القابضة 3.3% قبل إعلان نتائج الأعمال يوم الاثنين.
ورغم اختتام معظم الجلسات على ارتفاع، أنهى مؤشر دبي الأسبوع بخسارة 1.1%، وانخفض مؤشر أبوظبي 1.2%، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، قليلا اليوم الجمعة لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع يزيد عن 5% بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة بعد أن رفضت إسرائيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار.
وبحلول الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 0.07% إلى 81.57 دولار للبرميل.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834074
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