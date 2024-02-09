هل تنتقل عدوى أزمة العقارات الصينية إلى دول أخرى؟

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

لافتات تحمل كلمة“للبيع” يقوم المستثمرون الصينيون ودائنوهم بوضعها على ممتلكاتهم العقارية في جميع أنحاء العالم، إذ يسعى المستثمرون الصينيون لجمع السيولة الكافية بسبب أزمة العقارات المتفاقمة في الداخل الصيني، والتي تتفوق على مخاطر البيع في سوق هابطة.

السيولة التي قد يحصل عليها المستثمرون من بيع ممتلكاتهم في دول أخرى قد تساعدهم في وضع أرقام واقعية حول حجم المشاكل التي يواجهها القطاع على وجه العموم بشكل أدق.

وقال باري ستيرنليشت، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاروود كابيتال، الأسبوع الماضي، إن حالة التباطؤ العالمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد قضت بالفعل على أكثر من تريليون دولار من قيمة العقارات التجارية وحدها.

وأضاف أن إجمالي الضرر لا يزال غير معروف، بسبب العدد القليل جدًا من الأصول، والتي تم بيعها في الفترة الماضية، مما ترك المثمنين مع القليل من البيانات الحديثة للمتابعة.

وانخفضت صفقات العقارات التجارية المكتملة على مستوى العالم إلى أدنى مستوى لها خلال عقد من الزمن في العام الماضي، مع عدم رغبة المالكين في بيع المباني بخصومات كبيرة.

ويشعر المنظمون في السوق بالقلق من أن هذه الأزمة تُخفي في طياتها خسائر كبيرة غير محققة، مما يسبب مشاكل لكل من البنوك التي اندفعت أكثر نحو الإقراض الفعلي خلال عصر المال الرخيص من جهة، وأصحاب الأصول من جهة أخرى.

الأزمة هبطت بأسهم شركة New York Community Bancorp لتلامس أدنى مستوى لها منذ 27 عامًا يوم الثلاثاء بعد أن خفضت أرباحها واحتياطياتها المخزونة جزئيًا بسبب الائتمان العقاري المضطرب.

ويشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق من أن البنوك في المنطقة كانت بطيئة للغاية في تخفيض قيمة القروض، ومن المقرر أن تقوم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بمراجعة التقييمات في الأسواق الخاصة، بما في ذلك العقارات.

الآن، بدأت التأثير السلبي يمتد لأنحاء أخرى من العالم، إذ بدأ بعض المستثمرون الصينيون في بيع دفعة جديدة من الأصول الخارجية التي تم الحصول عليها خلال موجة التوسع الصينية على مدى عقد من الزمان.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج، يحتاج أصحاب العقارات والمطورون إلى النقد بشكل عاجل في الوقت الراهن لتعزيز العمليات داخل الصين وسداد الديون، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة مالية.

وعلى سبيل المثال، قامت وحدة من شركة الويان الصينية المقرة في قوانغتشو، ببيع قطعة أرض في تورونتو بكندا بخصم يبلغ حوالي 45 بالمئة عن سعر الشراء في عام 2021 في نهاية العام الماضي، وفقًا لمقدم البيانات“ألتوس جروب”.

“مع وجود بائعين متحفّزين، قد يتم إذابة تجمد السوق، مما يحسّن الشفافية واكتشاف الأسعار”، بحسب قول تولو ألاموتو، محلل ائتمان في“بلومبرج إنتليجنس”، مضيفا:“قد يكون هناك مزيد من الانخفاض في تقييمات المحافظ”.

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