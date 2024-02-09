9.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.8 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن دائرة الأراضي شهدت تسجيل 3,543 مبايعة بقيمة 7.29 مليار درهم، منها 197 مبايعة أراض بقيمة 1.61 مليار درهم و2572 مبايعة شقق وفلل بقيمة 5.68 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 78.86 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 199.72 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 136.08 مليون درهم وجبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 51.65 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 351 مبايعة بقيمة 623.75 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 219 مبايعة بقيمة 286.39 مليون درهم ثم الخليج التجاري بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 245.78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 92 رهن أراض بقيمة 642.88 مليون درهم و547 رهن فلل وشقق بقيمة 1.16 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 175.35 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 156.6 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 135 هبة بقيمة 725.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 132.61 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 97.74 مليون درهم.

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